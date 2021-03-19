Финляндия четвертый год подряд признается самой счастливой страной в мире

Финляндия признана самой счастливой страной, первую строчку эта страна занимает уже четвертый год в рейтинге, составленном "Сетью решений для устойчивого развития ООН".
На втором месте ежегодно составляемого рейтинга - Дания, на третьем - Швейцария.
В ТОП-5 самых счастливых стран вошли также Исландия и Нидерланды.
Германия разместилась на 13-й строчке, Великобритания - на 17-й, США - на 19-й. Россия в этом рейтинге - на 76-м месте, Китай - на 84-м.
В конце списка из 149 стран - Руанда, Зимбабве и Афганистан.
В предыдущие годы исследования проводились на основе очных опросов жителей стран, они учитывали также такие факторы, как уровень ВВП, продолжительность жизни, социальная поддержка, свобода и так далее.
Однако в этот раз из-за пандемии COVID-19 авторы исследования не смогли лично опросить граждан стран и решили сосредоточиться на параметрах, указывающих на состояние людей во время пандемии.
"Весь доклад фокусируется на последствиях COVID-19 и на том, как люди во всем мире переживали это время. Наша цель была двоякой. Во-первых, сосредоточиться на влиянии COVID-19 на структуру и качество жизни людей. Во-вторых, описать и оценить то, как правительства в мире решали проблемы во время пандемии", - рассказали авторы.
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