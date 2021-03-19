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Дальнее зарубежье 19.03.2021 23:17

Сенаторы США призывают Байдена признать "геноцид армян" в Османской империи

Коалиция из 38 сенаторов во главе с демократом Бобом Менендезом призвала президента США Джо Байдена официально признать "геноцид армян" в Османской империи.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, США, США, США, СЕНАТОРЫ, СЕНАТОРЫ, СЕНАТОРЫ, СЕНАТОРЫ, АРМЕНИЯ, АРМЕНИЯ, АРМЕНИЯ, АРМЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]