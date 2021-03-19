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Бизнес и законодательство 19.03.2021 23:33

ФАС запретила ереванскому «Арарату» продавать похожий на шотландский виски

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) потребовала от Ереванского коньячно-винно-водочному комбината "Арарат" (Армения) прекратить использованием шотландских элементов в оформлении виски Mac Ingal или его реализацию.

Согласно документу, размещенному в базе данных ФАС, комбинат "Арарат" производит и реализует в РФ виски Mac Ingal, оформление которого содержит элементы, создающие впечатление, что местом происхождения напитка является Шотландия. Это, в частности, традиционная шотландская клетка в качестве базового фона передней и оборотной этикеток, изображение мужчины в национальном шотландском костюме с волынкой в руках, словесное обозначение "scottish tradition".

"Шотландский виски - виски, произведенный на территории Шотландии, относится к категории "географических наименований" и защищен законодательными актами Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и Европейского союза", - поясняет ФАС.

По мнению антимонопольного ведомства, своими действиями комбинат "Арарат" существенно повышает привлекательность своего виски в глазах потребителей и расширяет круг его потребителей, "приобретая необоснованное конкурентное преимущество при осуществлении предпринимательской деятельности". В связи с наличием признаков нарушения антимонопольного законодательства в форме недобросовестной конкуренции ФАС предупредила ОАО "Ереванский коньячно-винно-водочный комбинат Арарат" о необходимости прекратить реализацию виски "Mac Ingal" в актуальном оформлении или изменить оформление, исключив из него элементы, создающие впечатление о том, что местом происхождения виски является Шотландия.

Предупреждение подлежит исполнению в течение месяца с момента его получения. О выполнении предупреждения требуется сообщить в ФАС в течение трех дней со дня окончания срока, установленного для его выполнения.

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Тэги: ФАС, "АРАРАТ", НАРУШЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]