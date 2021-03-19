Азербайджан разрешил еще 16 предприятиям РФ поставки продукции животноводства

Азербайджан разрешил еще 16 российским предприятиям поставки продукции животноводства на свой рынок, сообщает Россельхознадзор.
Агентство продовольственной безопасности Азербайджана приняло это решение на основании представленных российской службой гарантий. Право на экспорт получили 3 мясоперерабатывающих предприятия, 4 - рыбных, 3 производителя кормов, один производитель племенных инкубационных яиц, 5 предприятий по хранению животноводческой продукции.
В настоящее время право на экспорт подконтрольных товаров в Азербайджан имеют 897 российских предприятий.
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