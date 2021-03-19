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АПК 19.03.2021 23:41

Азербайджан разрешил еще 16 предприятиям РФ поставки продукции животноводства

Азербайджан разрешил еще 16 российским предприятиям поставки продукции животноводства на свой рынок, сообщает Россельхознадзор.

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана приняло это решение на основании представленных российской службой гарантий. Право на экспорт получили 3 мясоперерабатывающих предприятия, 4 - рыбных, 3 производителя кормов, один производитель племенных инкубационных яиц, 5 предприятий по хранению животноводческой продукции.

В настоящее время право на экспорт подконтрольных товаров в Азербайджан имеют 897 российских предприятий.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: РОССИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, АПК, ПОСТАВКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]