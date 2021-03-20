Объем инвестиций Китая за рубежом упал на 7,9% в январе-феврале

Общий объем прямых зарубежных инвестиций Китая в нефинансовый сектор в январе-феврале сократился на 7,9% относительно аналогичного периода прошлого года и составил 99,38 млрд юаней ($15,36 млрд), свидетельствуют данные министерства торговли.

При этом инвестиции в страны, расположенные вдоль "Пояса и пути", увеличились на 12,1% - до $3,05 млрд. Таким образом, на них теперь приходится 19,9% общего объема зарубежных инвестиций против 17,5% годом ранее, отмечает агентство "Синьхуа".