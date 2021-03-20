Объем инвестиций Китая за рубежом упал на 7,9% в январе-феврале

Общий объем прямых зарубежных инвестиций Китая в нефинансовый сектор в январе-феврале сократился на 7,9% относительно аналогичного периода прошлого года и составил 99,38 млрд юаней ($15,36 млрд), свидетельствуют данные министерства торговли.
При этом инвестиции в страны, расположенные вдоль "Пояса и пути", увеличились на 12,1% - до $3,05 млрд. Таким образом, на них теперь приходится 19,9% общего объема зарубежных инвестиций против 17,5% годом ранее, отмечает агентство "Синьхуа".
Алиев: Первоначальная версия генплана города Агдам представлена мне
Алиев: Для меня никогда не было более важной задачи, чем освобождение земель
S&P: повышение цен на нефть не повлечет обязательного улучшения рейтингов стран-экспортеров
У премьер-министра Пакистана обнаружили COVID-19
В РФ более 9,6 тыс. случаев COVID-19 за сутки, 392 умерших - оперштаб
На Украине третий день подряд более 15 тыс. новых заболевших COVID-19 за сутки
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
Йеменские повстанцы используют против Саудовской Аравии оружие, поступающее из Ирана - власти королевства
В Армении есть агрессивные оппозиционные силы, которые хотят кровопролития - Пашинян
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Nar совместно с Фондом «ЯШАТ» представляет новрузские подарки семьям шехидов и ветеранам войны
Компания Bakcell присоединилась к очередной инициативе Фонда YAŞAT
В Баку состоялась встреча Ирека Зиннурова с руководством Музея истории Азербайджана
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта? - Российское СМИ
Роль «Цифрового поколения» в восстановлении Карабаха
О христианской архитектуре Карабаха и подлинной угрозе его памятникам