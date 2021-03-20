Китайско-американская встреча на Аляске подтвердила серьезные различия в позициях сторон

Переговоры высокопоставленных представителей Китая и США, состоявшиеся на Аляске, показали, что между сторонами сохраняются серьезные противоречия по ряду вопросов, заявил глава канцелярии Комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ян Цзечи.

"Такое стратегическое общение является откровенным, конструктивным и полезным, но, конечно, между нами все еще есть некоторые важные различия", - сказал он журналистам по итогам встречи.

Представитель КНР подчеркнул: "Китай будет твердо защищать национальный суверенитет, безопасность и интересы. Развитие и рост Китая невозможно остановить".

По его словам, "обе стороны должны заниматься китайско-американскими отношениями в духе неконфликтности и неконфронтации, взаимного уважения и взаимовыгодного сотрудничества, чтобы эти отношения могли двигаться вперед по здоровому и стабильному пути".

Министр иностранных дел КНР Ван И в свою очередь отметил, что Китай уделил встрече большое внимание, "поскольку диалог всегда лучше конфронтации".

"Однако диалог должен проходить в духе взаимного уважения, нужно искать точки соприкосновения, отбрасывая в сторону разногласия. Нельзя в одностороннем порядке вытаскивать обвинения и выдвигать требования", - сказал глава китайского МИД.

Ян Цзечи и Ван И приняли участие в состоявшейся по инициативе Вашингтона встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном и советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном. Она продолжалась два дня и состояла из трех раундов консультаций.

Как сообщило центральное китайское телевидение со ссылкой на официальные источники, "обе стороны провели откровенное, углубленное, долгосрочное и конструктивное общение по вопросам своей внутренней и внешней политики, китайско-американских отношений и основных международных и региональных вопросов, представляющих общий интерес". Они считают, что "диалог стал своевременным, полезным и углубил взаимопонимание".

Китай заявил, что не намерен вмешиваться в политическую систему Соединенных Штатов и оспаривать или занимать место США в мире. В то же время Вашингтону следует правильно рассматривать политическую систему и путь развития Китая, его стратегию, роль и влияние в мире, говорится в сообщении госТВ.

В нем отмечается, что китайские представители подчеркнули, что тайваньский вопрос касается суверенитета и территориальной целостности Китая и его коренных интересов, "здесь нет места компромиссам". Оба настоятельно призвали Соединенные Штаты соблюдать принцип одного Китая", прекратить официальные обмены и военные контакты между Соединенными Штатами и Тайванем, продажу Тайваню американского оружия.

Китай также указал на недопустимость вмешательства во внутренние дела Гонконга, которые относятся к категории внутренних дел Китая.

Как отмечали СМИ, встреча прошла в достаточно напряженной обстановке и началась с взаимных обвинений.

В пятницу представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил, что напряженность возникла из-за поведения американской стороны.

"Это сторона США... первым делом, спровоцировала пререкания, так что с начала вступительных слов обе стороны почувствовали запах пороха и драмы. Это не входило в изначальные намерения китайской стороны", - сказал дипломат.

По его словам, представители США на переговорах вынудили китайскую сторону дать "серьезный ответ" из-за "безосновательных атак" на внешнюю и внутреннюю политику КНР.

О том, насколько напряженной была работа китайской делегации в ходе встречи, можно судить по сообщению китайского телевидения.

После первого раунда переговоров в ответ на вопрос корреспондента о том, как обстоят дела, Ян Цзечи сказал: "Мы прекрасно отдохнули вечером". Но потом журналист услышал, что Ян Цзечи признался Ван И в кулуарах: "За весь день я смог съесть только порцию лапши быстрого приготовления".

Блинкен, как сообщил американский госдепартамент, заявил журналистам: "Мы, конечно, знаем и знали, что есть целый ряд областей, где мы принципиально расходимся, включая действия Китая в Синьцзяне, в отношении Гонконга, Тибета, все больше - Тайваня, а также действия, которые он предпринимает в киберпространстве".

Глава Госдепа США сказал: "Мы хотели поделиться с ними опасениями, которые у нас есть по поводу ряда действий Китая и поведения, которое он демонстрирует, опасениями, разделяемыми нашими союзниками и партнерами. И мы это сделали".

Китайская сторона, по его словам, дала по этим проблемам "ответ с оборонительных позиций".

В то же время Блинкен сказал, что удалось "провести очень откровенный разговор" по Ирану, Северной Корее, Афганистану, климату, "где наши интересы пересекаются".

Салливан охарактеризовал переговоры на Аляске как откровенные и непростые.

"Мы ожидали жёстких и откровенных переговоров по широкому спектру тем, и именно это мы и получили", - приводит его слова госдепартамент.

Он отметил, что итоги переговоров американская сторона оценит по возвращении в Вашингтон.

"Мы продолжим консультации с союзниками и партнерами по пути продвижения вперед и, конечно же, по вопросам, начиная от Ирана и заканчивая Афганистаном, по обычным дипломатическим каналам. Мы будем продолжать работать с Китаем и дальше".