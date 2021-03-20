Пуск ракеты "Союз" с иностранными спутниками перенесен на резервную дату по техническим причинам, сообщиил в "Роскосмосе".

"Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с разгонным блоком "Фрегат" и 38 иностранными космическими аппаратами на борту с космодрома Байконур перенесен на резервную дату. О времени старта будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.

Пуск должен был состояться в 09:07мск в субботу. Ракета должна была вывезти на орбиту южнокорейский спутник CAS500-1, а также спутники полезной нагрузки.

Контракты на выведение на орбиту двух разработанных в Южной Корее спутников CAS500-1 и CAS500-2 были заключены в 2017 году. Основная миссия спутников заключается в получении изображений в панхроматическом и многоспектральном режимах с использованием полезной нагрузки AEISS-C (усовершенствованная компактная система ДЗЗ высокого разрешения).

Пуски обоих спутников должны быть осуществлены с космодрома Байконур на ракетах-носителях "Союз-2.1а" с разгонным блоком "Фрегат". Первоначально они были запланированы на третий квартал 2020 года.

По данным "Роскосмоса", кластер из малых космических аппаратов представляет собой спутники различных форматов - от PocketCube до малых космических аппаратов массой 200 кг, запускаемых в интересах иностранных заказчиков из Японии, Саудовской Аравии, ОАЭ, Италии, Республики Корея, Израиля, Таиланда, Канады, Бразилии, Германии, Нидерландов, Аргентины, Венгрии, Великобритании, Испании, Словакии и Туниса.