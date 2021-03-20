Алиев: Для меня никогда не было более важной задачи, чем освобождение земель

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что для него основной задачей всегда являлось освобождение Карабаха от армянской оккупации.

«Для меня никогда не было более важной задачи, чем освобождение земель. Я посвятил этому весь период своего президентства. За каждым решением стояла эта цель – приблизит этот шаг нас к победе или нет. Я говорил, что каждый из нас должен ежедневно приближать победу. Приблизили, подготовились, пришли и нанесли поражение врагу, уничтожили его. Мы пришли и стоим здесь. Я стою на древней азербайджанской земле как Верховный главнокомандующий победоносной армии, и никто после этого не сможет заставить нас уйти отсюда», - сказал Алиев в Шуше, разжигая на Джыдыр дюзю костер в честь праздника Новруз.

Президент подчеркнул, что в этом году Новруз байрамы отмечается в Шуше. «Это – историческое событие. Начиная с 2004 года, ежегодно поздравляя азербайджанский народ с Новруз байрамы, я говорил, что мы вернемся на родные земли. Говорил, что мы восстановим территориальную целостность страны. Говорил, что после освобождения наших земель от оккупации мы отметим Новруз байрамы в Карабахе, и этот день настал», - отметил он.

Алиев добавил, что Азербайджан долгие годы вел целенаправленную подготовительную работу для освобождения оккупированных Арменией азербайджанских земель.

Глава государства подчеркнул, что 28 лет Шуша находилась в плену, она разрушалась и уничтожалась ненавистным врагом. «Исторический облик Шуши подвергался разрушениям. Враг хотел арменизировать Шушу, стереть в Шуше наследие азербайджанского народа. Но это ему не удалось. Да, Шуша подверглась разрушениям, ненавистный враг разрушил в Шуше наши исторические памятники. Но Шуша не покорилась, не сломилась, сохранила свое достоинство, сохранила национальный дух Азербайджана, и сегодня, находясь в Шуше, мы еще раз становимся живыми свидетелями этого. Шуша смогла сохранить дух азербайджанского народа и ждала нас. И мы должны были прийти и пришли», - отметил он.

Алиев добавил, что Шуша – древний азербайджанский город. «Сколько бы ни твердили армянская пропаганда, лжеученые, политики-аферисты, международные круги, - бесполезно, есть история. Панахали хан основал Шушу, построил, создал ее. А мы вызволили Шушу из плена и вернули ее нашему народу, государству. Шуша – древний азербайджанский город, так было всегда», - подчеркнул он.

Президент отметил, что Шуша обязательно будет восстановлена.

Х.Насирзаде