Алиев: Первоначальная версия генплана города Агдам представлена мне

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что ему уже представлен первичный генеральный план города Агдам и Агдамского района.
«Мы восстановим не только Шушу, но и все освобожденные земли. Созидательная работа началась, дан старт инфраструктурным проектам. Ведется подсчет ущерба, готовятся генеральные планы городов. В первую очередь, готовится генеральный план города Агдам и всего Агдамского района, его первоначальная версия представлена мне. В настоящее время над ним идет работа с учетом моих поручений, и в ближайшем будущем генеральный план будет утвержден», - сказал Алиев.
По его словам, после этого восстановительные работы начнутся на всех освобожденных землях. «Армяне 30 лет разрушали наши земли. А мы их восстановим, потому что хозяевами этих земель являемся мы – азербайджанский народ», - сказал президент Азербайджана в Шуше, разжигая на Джыдыр дюзю костер в честь праздника Новруз.
А.Азизов
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