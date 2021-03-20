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Карабахский конфликт 20.03.2021 10:40

Алиев: Первоначальная версия генплана города Агдам представлена мне

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что ему уже представлен первичный генеральный план города Агдам и Агдамского района.

«Мы восстановим не только Шушу, но и все освобожденные земли. Созидательная работа началась, дан старт инфраструктурным проектам. Ведется подсчет ущерба, готовятся генеральные планы городов. В первую очередь, готовится генеральный план города Агдам и всего Агдамского района, его первоначальная версия представлена мне. В настоящее время над ним идет работа с учетом моих поручений, и в ближайшем будущем генеральный план будет утвержден», - сказал Алиев.

По его словам, после этого восстановительные работы начнутся на всех освобожденных землях. «Армяне 30 лет разрушали наши земли. А мы их восстановим, потому что хозяевами этих земель являемся мы – азербайджанский народ», - сказал президент Азербайджана в Шуше, разжигая на Джыдыр дюзю костер в честь праздника Новруз.

А.Азизов


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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, АГДАМ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]