Число заражений COVID-19 в мире превысило 122,3 млн, число жертв - 2,7 млн - университет Хопкинса

Число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии на утро субботы составило 122 млн 315 тыс. 624, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 2 млн 701 тыс. 445, выздоровели около 98 млн человек.
В число стран с 10 млн и более заражений COVID-19 входят США, Бразилия и Индия.
Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 29 млн 729 тыс. 968 инфицированных COVID-19, зафиксировано 539 тыс. 698 летальных исходов, излечились более 22 млн человек.
На второй позиции в мире по числу инфицированных Бразилия. Здесь за время пандемии зарегистрировано 11 млн 871 тыс. 390 заболевших, из них умерли 290 тыс. 314 человек, вылечились более 10 млн.
Третье место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 с начала пандемии составило 11 млн 555 тыс. 284, число скончавшихся - 159 тыс. 558, поправились более 11 млн человек.
По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро субботы 348,1. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 667 человек, Бразилии - 1 тыс. 360 Индии - 115.
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