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Здравоохранение 20.03.2021 11:39

Китайская вакцина CoronaVac поступит на Украину до конца марта - Минздрав

Первая партия вакцины CoronaVac производства компании Sinovac (Китай), закупленной за средства госбюджета, поступит на Украину до конца марта, сообщил министр здравоохранения страны Максим Степанов.

"Согласно сообщению поставщика, я имел разговор, в том числе с китайской стороной, непосредственно с послом Китая в Украине, мы должны получить вакцину, первые дозы, до конца марта. По контакту это 700 тыс. доз", - сказал он за кулисами программы "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу вечером.

Степанов отметил, что сразу после поставки первой партии CoronaVac начнется вакцинация этой вакциной.

"Это вопрос, которые касается поставки всех без исключения вакцин. Вы видите, что все время откладываются сроки поставки абсолютно всех вакцин всех производителей", - сказал он.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, ВАКЦИНА, КИТАЙ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]