На Украине третий день подряд более 15 тыс. новых заболевших COVID-19 за сутки

На Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано 15 292 новых случая заболевания COVID-19, выздоровели - 5 190 человек, умерло 260 пациентов, сообщил глава украинского Минздрава Максим Степанов.
"15 292 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 20 марта 2021 года. В частности, заболели 797 детей и 367 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано - 4 369 человека; летальных случаев - 260; выздоровело - 5 190 человека", - написал Степанов на своей странице в фейсбуке в субботу утром.
В пятницу, 19 марта было выявлено 15 850 новых случаев инфицирования COVID-19. 18 марта было зафиксировано 15 053 новых случаев инфицирования COVID-19, 17 марта, сообщалось о 11 833 новых случаях коронавирусной болезни, 16 марта было зафиксировано 9 642 новых случая инфицирования COVID-19, 15 марта 6 792 новых случая инфицирования COVID-19, 14 марта сообщалось о 9 012 новых случаев коронавирусной болезни.
Количество инфицированных с начала пандемии на утро субботы составило 1 535 218 человек, 29 775 - умерли от COVID-19, выздоровели - 1 253 972 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1070), Львовской (1180), Днепропетровской (1104), Житомирской (1082) и Одесской (1037) областях.
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