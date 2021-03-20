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Здравоохранение 20.03.2021 12:19

На Украине третий день подряд более 15 тыс. новых заболевших COVID-19 за сутки

На Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано 15 292 новых случая заболевания COVID-19, выздоровели - 5 190 человек, умерло 260 пациентов, сообщил глава украинского Минздрава Максим Степанов.

"15 292 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 20 марта 2021 года. В частности, заболели 797 детей и 367 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано - 4 369 человека; летальных случаев - 260; выздоровело - 5 190 человека", - написал Степанов на своей странице в фейсбуке в субботу утром.

В пятницу, 19 марта было выявлено 15 850 новых случаев инфицирования COVID-19. 18 марта было зафиксировано 15 053 новых случаев инфицирования COVID-19, 17 марта, сообщалось о 11 833 новых случаях коронавирусной болезни, 16 марта было зафиксировано 9 642 новых случая инфицирования COVID-19, 15 марта 6 792 новых случая инфицирования COVID-19, 14 марта сообщалось о 9 012 новых случаев коронавирусной болезни.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро субботы составило 1 535 218 человек, 29 775 - умерли от COVID-19, выздоровели - 1 253 972 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1070), Львовской (1180), Днепропетровской (1104), Житомирской (1082) и Одесской (1037) областях.

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Тэги: УКРАИНА, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]