В РФ более 9,6 тыс. случаев COVID-19 за сутки, 392 умерших - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 9 тыс. 632 случая, умерли за сутки 392 пациента, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 9 тыс. 632 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 тыс. 135 (11,8%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.
За минувшие сутки в РФ от коронавируса вылечились 11 тыс. 279 человек, но 392 пациента скончались.
В Москве в субботу, сообщает оперативный штаб, 1 тыс. 728 новых случаев COVID-19 за сутки, 54 человека скончались, и 1 тыс. 769 выздоровевших.
Российская столица по-прежнему находится в числе лидеров по количеству суточных выявлений, наименьший прирост за сутки зафиксирован в Еврейской АО и в Чукотском АО - по два случая, в Ненецком АО и Тыве - по одному.
С начала распространения COVID-19 в РФ, со 2 марта 2020 года, всего зарегистрировано 4 млн. 447 тыс. 570 случаев коронавирусной инфекции (+0,22% за минувшие сутки), 94 тыс. 659 умерших и 4 млн. 060 тыс. 652 выписанных.
ПОКАЗАТЕЛИ ПРИРОСТА И СМЕРТНОСТИ В РЕГИОНАХ
По информации оперативного штаба, еще 899 новых случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Санкт-Петербурге, 651 - в Московской области, 352 - в Нижегородской области, 241 - в Ростовской области, 211 - в Самарской области, 207 - в Воронежской области, 184 - в Иркутской области, 167 - в Саратовской области, 161 - в Свердловской области, 141 - в Челябинской области, по 131 новому заболевшему в Волгоградской области, Пермском крае. 130 - в Красноярском крае, 127 - в Ленинградской области, 126 - в Ставропольском крае, 125 - в Краснодарском крае, 115 - в Башкирии, 113 - в Алтайском крае, 112 - в Тверской области, 109 - в Пензенской области, 105 - в Вологодской области, по 104 новых случая в Карелии, Новосибирской области. 102 - в Кировской области, 101 - в Курской области, по 100 - в Ульяновской области, Ярославской области. В других регионах России суточный прирост не превышает 100.
Согласно данным оперштаба о смертности, 36 пациентов скончались за сутки в Санкт-Петербурге, 23 - в Московской области, 22 - в Воронежской области, 21 - в Ростовской области, 14 - в Ленинградской области, 13 - в Свердловской области, по 12 летальных случаев в Краснодарском крае, Пермском крае. По 11 летальных случаев в Нижегородской области, Алтайском крае. 10 - в Красноярском крае, девять - в Тульской области, восемь - в Смоленской области, по семь умерших в Челябинской области, Иркутской области. Шесть - в Новосибирской области, по пять летальных случаев в Чувашии, Волгоградской области, Оренбургской области, Саратовской области, Владимирской области, Архангельской области, Ставропольском крае. По четыре - в Крыму, Дагестане, Татарстане, Удмуртии, Бурятии, Астраханской области, Амурской области, Тверской области, Вологодской области, Камчатском крае. По три - в Карелии, Башкирии, Хакасии, Пензенской области, Белгородской области, Ивановской области, Мурманской области. По два - в Коми, Кабардино-Балкарии, Мордовии, Ярославской области, Тамбовской области, Забайкальском крае, Приморском крае, Хабаровском крае, Севастополе. По одному - в Адыгее, Карачаево-Черкесии.
ТЕСТИРОВАНИЕ
По информации Роспотребнадзора, опубликованной в субботу, в России нарастающим итогом проведено более 117 млн. тестов на COVID-19, из них 370 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением в стране остается 495 тыс. 158 человек.
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