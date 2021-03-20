В Черное море идет еще один корабль ВМС США

Американский ракетный эсминец Thomas Hudner ("Томас Хаднер") направляется в Черное море "для проведения операций по обеспечению безопасности на море", сообщил в субботу 6-й оперативный флот США.
Он уже миновал пролив Дарданеллы и сейчас идет по Мраморному морю в направлении Босфора.
Это уже второй боевой корабль ВМС США, который за последние два дня заходит в акваторию Черного моря.
В пятницу туда вошел ракетный крейсер ВМС США Monterey ("Монтерей").
В Национальном центре управления обороной РФ накануне сообщили, что российские военные следят за американским крейсером.
"Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями крейсера "Монтерей" ВМС США, зашедшего в акваторию Черного моря 19 марта 2021 года", - говорится в сообщении центра.
Крейсер Monterey и эсминец Thomas Hudner входят в состав авианосной ударной группы ВМС США, возглавляемой атомным авианосцем Dwight Eisenhower ("Дуайт Эйзенхауэр"). В настоящее время остальные корабли группы и сам авианосец находятся в Средиземном море вблизи берегов Турции.
Ранее предполагалось, что корабли группы, которые вошли в Средиземное море 8 марта, проследуют через Суэцкий канал на Ближний Восток, откуда в конце января после многомесячного пребывания ушла авианосная ударная группа во главе с атомным авианосцем Nimitz ("Нимиц"). Однако в конце февраля министр обороны США Ллойд Остин заявил, что решение об этом пока не принято.
По данным американских СМИ, авианосец какое-то время будет оставаться в Средиземном море и взаимодействовать с военно-морскими силами стран-членов НАТО.
В настоящее время в Черном море также находятся корабли Второй постоянной военно-морской группы НАТО в составе двух испанских ракетных фрегатов, а также румынского, болгарского и турецкого кораблей.
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