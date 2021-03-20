Йеменские повстанцы используют против Саудовской Аравии оружие, поступающее из Ирана - власти королевства

Недавние атаки йеменских повстанцев-хуситов на Саудовскую Аравию указывают на причастность Тегерана, поскольку мятежники применяли вооружения, имевшие отношение к Ирану, заявил саудовский государственный министр по иностранным делам Адель аль-Джубейр

"Все эти ракеты и беспилотники, которые запустили по Саудовской Аравии, были либо произведены в Иране, либо им поставлялись", - цитирует слова министра телеканал "Аль-Арабийя".

Он указал на беспочвенность опасений США, будто их признание хуситов террористической структурой остановит поставки гуманитарной помощи в пребывающий в состоянии кризиса Йемен. По его словам, Эр-Рияд довел эту точку зрения до США и европейских союзников.

При этом он обвинил повстанцев в краже гуманитарной помощи и в ее продаже для финансирования боевых действий.

Накануне сообщалось, что в пятницу утром беспилотники нанесли удар по объекту нефтяной компании Saudi Aramco в Эр-Рияде. В свою очередь йеменские повстанцы заявляли, что они запустили шесть беспилотников по одному из объектов, принадлежащих Saudi Aramco.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией поддерживает войска йеменского президента Абда Раббо Мансура Хади в их противостоянии с повстанцами-хуситами, контролирующими часть страны. На Западе заявляют, что мятежников поддерживает Иран.