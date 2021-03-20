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Регион 20.03.2021 15:20

Грузинская оппозиция анонсирует непрерывные протесты с требованием новых парламентских выборов

Оппозиционные партии, не признающие результаты состоявшихся парламентских выборов в октябре прошлого года, призвали своих сторонников по всей Грузии к мобилизации и продолжению протестов с требованием назначения новых выборов и освобождения политзаключенных.

"Состоявшиеся переговоры по выходу страны из политического кризиса по вине правящей партии "Грузинская мечта" завершились безрезультатно, поэтому с сегодняшнего дня оппозиция переходит на чрезвычайный режим. Это означает, что мы направимся во все города и села, встретимся с каждой семьей с целью убедить население - борьба против режима имеет смысл", - заявил в субботу на брифинге перед зданием парламента один из лидеров оппозиционной партии "Единое национальное движение" Заал Удумашвили.

Он сообщил, что масштабная акция оппозиционных сил состоится в Тбилиси 15 мая.

"До этой масштабной акции оппозиции, мы будем проводить акции протеста. Это будет жесткий, беспрерывный протест, который приведет нас к победе", - заявил Удумашвили.

Ранее лидеры оппозиции планировали провести масштабную акцию своих сторонников 20 марта в Тбилиси.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ОППОЗИЦИЯ, ПРОТЕСТЫ, ВЫБОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]