Грузинская оппозиция анонсирует непрерывные протесты с требованием новых парламентских выборов

Оппозиционные партии, не признающие результаты состоявшихся парламентских выборов в октябре прошлого года, призвали своих сторонников по всей Грузии к мобилизации и продолжению протестов с требованием назначения новых выборов и освобождения политзаключенных.
"Состоявшиеся переговоры по выходу страны из политического кризиса по вине правящей партии "Грузинская мечта" завершились безрезультатно, поэтому с сегодняшнего дня оппозиция переходит на чрезвычайный режим. Это означает, что мы направимся во все города и села, встретимся с каждой семьей с целью убедить население - борьба против режима имеет смысл", - заявил в субботу на брифинге перед зданием парламента один из лидеров оппозиционной партии "Единое национальное движение" Заал Удумашвили.
Он сообщил, что масштабная акция оппозиционных сил состоится в Тбилиси 15 мая.
"До этой масштабной акции оппозиции, мы будем проводить акции протеста. Это будет жесткий, беспрерывный протест, который приведет нас к победе", - заявил Удумашвили.
Ранее лидеры оппозиции планировали провести масштабную акцию своих сторонников 20 марта в Тбилиси.
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