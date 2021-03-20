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Регион 20.03.2021 13:41

В Армении есть агрессивные оппозиционные силы, которые хотят кровопролития - Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что некоторые оппозиционные силы в республике желают крови, а не выборов.

"За эти месяцы после войны (в Карабахе - ИФ) правительство подвергается агрессивным нападкам. Но за этот тяжелый период нам удалось избежать гражданских столкновений", - сказал Пашинян на встрече с жителями сел в рамках поездки по Арагацотнской области республики в субботу.

"Сегодня в Армении есть агрессивные силы, которые ежедневно увеличивают уровень агрессии, но в течение этого противостояния мы избежали столкновений и это очень большое достижение, в первую очередь, нашего народа, поскольку народ не позволил, чтобы произошли столкновения", - отметил премьер Армении.

По его словам, эти силы (внепарламентская оппозиция) "хотят крови и не хотят выборов". "Я не позволю, чтобы они были нашими судьями, судьей должен быть народ. Но, повторяю, есть силы и люди, которые хотят крови", - отметил Пашинян.

Он выразил недовольство в связи решениями судей, отказывающимися удовлетворять ходатайства правоохранительных органов об арестах.

"Они отпускают их, чтобы те потом продолжали свои агрессивные нападки на нас. Но почему у нас есть еще такие судьи? Это вопрос, который требует ответа. В основе нашей революции были заложены христианские ценности, мы говорили, что вендетты не будет, может это было самой большой нашей ошибкой. Мы надеялись, что люди изменятся, но многие переступили черту - правовую, моральную, политическую", - отметил Пашинян.

Он также прокомментировал заявление первого президента Армении (1991-1998 гг.), его бывшего соратника Левона Тер-Петросяна, который отметил, что до досрочных выборов в парламент Пашинян должен уйти в отставку, найти временное пристанище за рубежом с обеспечением парламентом правовых гарантий неприкосновенности, а обязанности премьера могут быть возложены на беспартийного вице-премьера.

"Левон Тер-Петросян за время своей карьеры два раза показал прекрасные примеры бегства. Разве я похож на человека, который может сбежать? Если мой народ решит, что должен расстрелять меня, я послушно встану у расстрельной стены. Пусть никто не думает, что я сбегу от принятого народом решения", - заявил Пашинян.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПАШИНЯН, ОППОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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