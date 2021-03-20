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Дальнее зарубежье 20.03.2021 17:52

США расширят доступ Индии к своим технологиям для ее усиления в Индо-Тихоокеанском регионе

Администрация США предоставит Индии доступ к более эффективным технологиям и возможностям, чтобы помочь ей в "обеспечении верховенства закона" в Индо-Тихоокеанском регионе, сообщило в субботу издание "Хиндустан таймс" со ссылкой на источники.

Отмечается, что об этом стало известно на фоне визита шефа Пентагона Ллойда Остина в Индию и его встреч с премьер-министром страны Нарендрой Моди, советником премьера по нацбезопаности Аджитом Довалом и министром обороны Раджнатхом Сингхом.

"В интересах США, чтобы в Азии наличествовал благоприятный баланс сил - в свете более напористого в военном отношении Китая. Вашингтону нужно взяться за руки со странами вроде Индии, чью территориальную принадлежность оспаривает Пекин", - цитирует издание слова неназванного экс-секретаря Индии по иностранным делам (ведущая административная должность при МИД страны).

При этом, по данным " Хиндустан таймс", встреча Ллойда и Довала прошла в очень положительном ключе.

Газета отмечает, что в фокусе консультаций США и Индии - получение Нью-Дели 30 вооруженных беспилотников типа Predator и шести патрульных противолодочных самолётов P8I.

Между тем, министр обороны Индии назвал "продуктивными" состоявшиеся в субботу переговоры с шефом Пентагона и заявил о намерении Дели продолжать укрепление оборонных связей с Вашингтоном.

"Мы также провели обзор многих двусторонних и многосторонних учений и согласились на усиление сотрудничества между индийскими военными, Индо-Тихоокеанским командованием ВС США, Центральным командованием ВС США и Африканским командованием", - отметил он.

Сингх призвал США, пользуясь более свободными индийскими законами, вкладываться в оборонный сектор Индии.

В свою очередь Остин назвал Индию "центральным столпом Индо-Тихоокеанского региона", а американо-индийские отношения - "твердыней" региона. Он добавил, что обе страны будут развивать сотрудничество в рамках Четырехстороннего диалога по безопасности (Quadrilateral Security Dialogue - Quad) и АСЕАН.

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Тэги: ИНДИЯ, США, ВОЕННЫЕ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]