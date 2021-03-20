Азербайджан увеличил в январе-феврале экспорт газа на 32%

Азербайджан в январе-феврале 2021 года увеличил экспорт газа на 32% - до 3,3 млрд кубометров, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве энергетики.
«Экспорт газа в январе-феврале 2021 года составил 3,3 млрд кубометров, что на 32% больше показателя аналогичного периода прошлого года. При этом поставки в Турцию увеличились на 15,6% - до 2 млрд кубометров. Кроме этого, экспорт газа в Европу составил 783 млн кубометров, в Грузию – 497 млн кубометров», - отметили в ведомстве.
При этом по Транс-Анатолийскому газопроводу (TANAP) в Турцию в январе-феврале 2021 года было поставлено 919 млн кубометров.
Азербайджанский газ в Турцию поставляется газ только с месторождения Шах-Дениз в рамках Стадии-1 и Стадии-2 его разработки. Поставки осуществляются по Южно-Кавказской трубопроводной магистрали (ЮКТМ или Баку-Тбилиси-Эрзерум - ИФ) и по газопроводу TANAP.
ЮКТМ работает с конца 2006 года, транспортируя азербайджанский газ со Стадии-1 разработки месторождения Шах-Дениз в Грузию, а с июля 2007 года - в Турцию. С 2019 года пропускная способность трубопровода составляет 29 млн кубометров газа в сутки. Расширенный участок трубопровода начал коммерческие поставки в Турцию в июне 2018 года в рамках Стадии-2 проекта «Шах-Дениз». Протяженность трубопровода составляет 691 км, из них 443 км в Азербайджане и 248 км в Грузии.
TANAP протяженностью 1,85 тыс. км предназначен для транспортировки азербайджанского газа с месторождения Шах-Дениз в рамках Стадии-2 от грузино-турецкой границы до западных границ Турции. Пропускная способность газопровода составит как минимум 16 млрд кубометров, из которых 10 млрд будет направляться в Европу, 6 млрд кубометров - в западные регионы Турции.
Азербайджан 31 декабря 2020 года начал экспорт газа в Европу. Поставки осуществляются по газопроводу TAP.
Контракт на разработку месторождения Шах-Дениз был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года. Участниками проекта «Шах-Дениз» являются: BP (оператор, 28,8%), Petronas (15,5%), SOCAR (16,7%), «ЛУКОЙЛ» (10%), NICO (10%), TPAO (19%).
Р.Ахмедов
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