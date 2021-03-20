В Белоруссии за сутки выявлено 1355 пациентов с COVID-19, скончались от коронавируса девять человек

В Белоруссии с начала пандемии и по состоянию на 20 марта зарегистрировано 309 тыс. 293 человека с положительным тестом на коронавирус, сообщили в субботу в пресс-службе министерства здравоохранения.
За сутки было зарегистрировано 1414 заболевших.
"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2 тыс. 148 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией", - сообщили в Минздраве.
На 19 марта эта цифра составляла 2 тыс. 139.
По данным Минздрава, всего с начала пандемии в Белоруссии выздоровели 300 тыс. 096 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19 (на 19 марта - 298 тыс. 816). За последние сутки выздоровели и выписаны 1 тыс. 280 пациентов.
За минувшие сутки выполнено 18 тыс. 938 тестов. Всего в стране проведено 5 млн. 197 тыс. 633 теста.
Отказ от трехстороннего заявления по Карабаху приведет к катастрофе - Пашинян
Пашинян заявил о необходимости открытия коммуникаций Армении с Азербайджаном
Алиев: Первоначальная версия генплана города Агдам представлена мне
Азербайджан увеличил в январе-феврале экспорт газа на 32%
Объем инвестиций Китая за рубежом упал на 7,9% в январе-феврале
Саудовская Аравия в январе увеличила экспорт нефти на 1,3%, добычу на 1,4% - JODI
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
Лавров совершит визит в Китай 22-23 марта, проведет переговоры с китайским коллегой Ван И - МИД РФ
Отношения и сотрудничество США и Китая важны для всего мира - Киссинджер
США расширят доступ Индии к своим технологиям для ее усиления в Индо-Тихоокеанском регионе
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Nar совместно с Фондом «ЯШАТ» представляет новрузские подарки семьям шехидов и ветеранам войны
Компания Bakcell присоединилась к очередной инициативе Фонда YAŞAT
В Баку состоялась встреча Ирека Зиннурова с руководством Музея истории Азербайджана
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта? - Российское СМИ
Роль «Цифрового поколения» в восстановлении Карабаха
О христианской архитектуре Карабаха и подлинной угрозе его памятникам