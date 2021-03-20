Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0261 RUR   0.0229 GBR   2.3667 TRY   0.2319

Цена на нефть

18.03 $/bbl   WTI 60.00 -4.60 Brent 63.28 -4.72

Погода в Баку

  ночь день

Здравоохранение 20.03.2021 16:17

В Белоруссии за сутки выявлено 1355 пациентов с COVID-19, скончались от коронавируса девять человек

В Белоруссии с начала пандемии и по состоянию на 20 марта зарегистрировано 309 тыс. 293 человека с положительным тестом на коронавирус, сообщили в субботу в пресс-службе министерства здравоохранения.

За сутки было зарегистрировано 1414 заболевших.

"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2 тыс. 148 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией", - сообщили в Минздраве.

На 19 марта эта цифра составляла 2 тыс. 139.

По данным Минздрава, всего с начала пандемии в Белоруссии выздоровели 300 тыс. 096 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19 (на 19 марта - 298 тыс. 816). За последние сутки выздоровели и выписаны 1 тыс. 280 пациентов.

За минувшие сутки выполнено 18 тыс. 938 тестов. Всего в стране проведено 5 млн. 197 тыс. 633 теста.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БЕЛОРУССИЯ, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


Похожие новости


Более 230 новых заражений COVID-19 в Белоруссии, три пациента скончались Лукашенко не нравится "шатание" людей на улицах на фоне коронавируса

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]