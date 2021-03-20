В Белоруссии за сутки выявлено 1355 пациентов с COVID-19, скончались от коронавируса девять человек

В Белоруссии с начала пандемии и по состоянию на 20 марта зарегистрировано 309 тыс. 293 человека с положительным тестом на коронавирус, сообщили в субботу в пресс-службе министерства здравоохранения.

За сутки было зарегистрировано 1414 заболевших.

"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2 тыс. 148 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией", - сообщили в Минздраве.

На 19 марта эта цифра составляла 2 тыс. 139.

По данным Минздрава, всего с начала пандемии в Белоруссии выздоровели 300 тыс. 096 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19 (на 19 марта - 298 тыс. 816). За последние сутки выздоровели и выписаны 1 тыс. 280 пациентов.

За минувшие сутки выполнено 18 тыс. 938 тестов. Всего в стране проведено 5 млн. 197 тыс. 633 теста.