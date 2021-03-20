У премьер-министра Пакистана обнаружили COVID-19

У премьер-министра Пакистана Имрана Хана диагностировали коронавирус COVID-19, сообщил в субботу спецпомощник премьера по вопросам здравоохранения страны Файсал Султан.
"У премьер-министра Имран Хан - положительный анализ на COVID-19, он самоизолировался дома", - написал спецпомощник в Twitter.
При этом двумя днями ранее премьер получил первую долю вакцины от коронавируса, напоминает местное издание Dawn.
Согласно заявлению офиса премьера, накануне он находился с визитом в провинции Хайбер-Пахтунхва, где, в частности, посещал Университет Малаканд.
По данным статистического портала Worldometers, за время пандемии в Пакистане выявили более 623 тыс. случаев COVID-19. Свыше 13,7 тыс. заболевших скончались, выздоровели более 579,7 тыс. человек.
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