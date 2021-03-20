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Здравоохранение 20.03.2021 14:49

У премьер-министра Пакистана обнаружили COVID-19

У премьер-министра Пакистана Имрана Хана диагностировали коронавирус COVID-19, сообщил в субботу спецпомощник премьера по вопросам здравоохранения страны Файсал Султан.

"У премьер-министра Имран Хан - положительный анализ на COVID-19, он самоизолировался дома", - написал спецпомощник в Twitter.

При этом двумя днями ранее премьер получил первую долю вакцины от коронавируса, напоминает местное издание Dawn.

Согласно заявлению офиса премьера, накануне он находился с визитом в провинции Хайбер-Пахтунхва, где, в частности, посещал Университет Малаканд.

По данным статистического портала Worldometers, за время пандемии в Пакистане выявили более 623 тыс. случаев COVID-19. Свыше 13,7 тыс. заболевших скончались, выздоровели более 579,7 тыс. человек.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ПАКИСТАН, ПРЕМЬЕР, КОРОНАВИРУС, ЗАРАЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]