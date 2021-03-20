В странах Балтии за сутки выявлено 2450 заболевших COVID-19

В Эстонии выявлено 1 250 заболевших COVID-19 за сутки, в Латвии - 625 заболевших, в Литве - 575.

В Эстонии за сутки скончались 11 человек с выявленным коронавирусом, с начала пандемии скончались 780 человек, сообщил в субботу департамент здоровья.

С начала пандемии в Эстонии выявлено 94 028 случаев заражения COVID-19.

В Литве за последние сутки от коронавируса кончались 12 человек, сообщил информационный портал delfi.lt. С начала пандемии скончались 3464 человека.

Всего с начала пандемии COVID-19 в Литве зарегистрировано 208 650 заболевших.

В Латвии за последние сутки от коронавируса скончались 10 человек, сообщает агентство BNS со ссылкой на Центр профилактики и контроля заболеваний. От коронавируса с начала пандемии скончался 1 821 пациент.

Всего с начала пандемии в Латвии COVID-19 выявлен у 97 149 человек.

У Латвии второй самый низкий показатель привитых от COVID-19 в Европе - первую дозу вакцины получили 5,1% взрослого населения, сообщает BNS со ссылкой на данные Европейского центра профилактики и контроля заболеваний. Вторую дозу вакцины в Латвии получили 1,2% взрослого населения, и по этому показателю она также занимает предпоследнее место после Болгарии.

С 19 марта в Латвии возобновляется вакцинация от COVID-19 препаратом AstraZeneca, сообщает BNS со ссылкой на министра здравоохранения республики Даниэля Павлютса. Между тем, по словам президента Латвийской ассоциации семейных врачей Сармите Вейде, у семейных врачей для возобновления вакцинации еще нет официальной информации и не хватает вакцин.