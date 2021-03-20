Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0261 RUR   0.0229 GBR   2.3667 TRY   0.2319

Цена на нефть

18.03 $/bbl   WTI 60.00 -4.60 Brent 63.28 -4.72

Погода в Баку

  ночь день

Здравоохранение 20.03.2021 18:47

В странах Балтии за сутки выявлено 2450 заболевших COVID-19

В Эстонии выявлено 1 250 заболевших COVID-19 за сутки, в Латвии - 625 заболевших, в Литве - 575.

В Эстонии за сутки скончались 11 человек с выявленным коронавирусом, с начала пандемии скончались 780 человек, сообщил в субботу департамент здоровья.

С начала пандемии в Эстонии выявлено 94 028 случаев заражения COVID-19.

В Литве за последние сутки от коронавируса кончались 12 человек, сообщил информационный портал delfi.lt. С начала пандемии скончались 3464 человека.

Всего с начала пандемии COVID-19 в Литве зарегистрировано 208 650 заболевших.

В Латвии за последние сутки от коронавируса скончались 10 человек, сообщает агентство BNS со ссылкой на Центр профилактики и контроля заболеваний. От коронавируса с начала пандемии скончался 1 821 пациент.

Всего с начала пандемии в Латвии COVID-19 выявлен у 97 149 человек.

У Латвии второй самый низкий показатель привитых от COVID-19 в Европе - первую дозу вакцины получили 5,1% взрослого населения, сообщает BNS со ссылкой на данные Европейского центра профилактики и контроля заболеваний. Вторую дозу вакцины в Латвии получили 1,2% взрослого населения, и по этому показателю она также занимает предпоследнее место после Болгарии.

С 19 марта в Латвии возобновляется вакцинация от COVID-19 препаратом AstraZeneca, сообщает BNS со ссылкой на министра здравоохранения республики Даниэля Павлютса. Между тем, по словам президента Латвийской ассоциации семейных врачей Сармите Вейде, у семейных врачей для возобновления вакцинации еще нет официальной информации и не хватает вакцин.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БАЛТИЯ, КОРОНАВИРУС, ДАННЫЕ


Похожие новости


В странах Балтии число ежедневно выявляемых случаев COVID-19 выросло за две недели почти в четыре раза В Эстонии и Литве фиксируют существенный суточный прирост числа заболевших COVID-19: 61 и 99 новых случаев, соответственно

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]