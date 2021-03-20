Пашинян заявил о необходимости открытия коммуникаций Армении с Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о необходимости прекращения враждебных настроений в регионе, в качестве необходимого шага к этому указав на открытие коммуникаций с Азербайджаном.

"Проблема региона в том, что нас воспринимают в качестве врагов, и мы воспринимаем в качестве врагов. И это продолжающийся процесс. Этот замкнутый круг должен как-то управляться. Это самый большой вызов, который есть и у нас, и у других", - сказал Пашинян на встрече с жителями сел в рамках поездки по Арагацотнской области республики в субботу.

По его словам, проблема не решится быстро.

"Но мы должны продвигаться, и один из методов для решения проблемы - это то, что мы сейчас обсуждаем, а именно - открытие региональных коммуникаций и дорог. Если кто-то скажет, что это выгодно только Азербайджану или только Армении - не верьте", - сказал он. "Открытие коммуникаций выгодно и Армении, и Азербайджану. Шаг в направлении решения проблемы вражды в регионе - открытие коммуникаций. Азербайджан должен получить коммуникационную связь с Нахичеваном, а мы - железнодорожное сообщение с Россией и Ираном. Это означает, что экономика нашей страны может существенно измениться", - заявил Пашинян.

По его словам, на замену рынка нефти может прийти рынок меди.

"Армения имеет огромные запасы меди, и, если нам удастся открыть железнодорожное сообщение, то сможем экспортировать не черновую медь, а создать медеплавильное производство, создать весь цикл. А медь сегодня в больших количествах используется в двигателях для электромобилей, которые идут на смену автомобилям с двигателями внутреннего сгорания", - отметил Пашинян.

Вместе с тем, премьер Армении заявил, что вопрос Карабаха не решен.