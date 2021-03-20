Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0261 RUR   0.0229 GBR   2.3667 TRY   0.2319

Цена на нефть

18.03 $/bbl   WTI 60.00 -4.60 Brent 63.28 -4.72

Погода в Баку

  ночь день

Карабахский конфликт 20.03.2021 15:45

Пашинян заявил о необходимости открытия коммуникаций Армении с Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о необходимости прекращения враждебных настроений в регионе, в качестве необходимого шага к этому указав на открытие коммуникаций с Азербайджаном.

"Проблема региона в том, что нас воспринимают в качестве врагов, и мы воспринимаем в качестве врагов. И это продолжающийся процесс. Этот замкнутый круг должен как-то управляться. Это самый большой вызов, который есть и у нас, и у других", - сказал Пашинян на встрече с жителями сел в рамках поездки по Арагацотнской области республики в субботу.

По его словам, проблема не решится быстро.

"Но мы должны продвигаться, и один из методов для решения проблемы - это то, что мы сейчас обсуждаем, а именно - открытие региональных коммуникаций и дорог. Если кто-то скажет, что это выгодно только Азербайджану или только Армении - не верьте", - сказал он. "Открытие коммуникаций выгодно и Армении, и Азербайджану. Шаг в направлении решения проблемы вражды в регионе - открытие коммуникаций. Азербайджан должен получить коммуникационную связь с Нахичеваном, а мы - железнодорожное сообщение с Россией и Ираном. Это означает, что экономика нашей страны может существенно измениться", - заявил Пашинян.

По его словам, на замену рынка нефти может прийти рынок меди.

"Армения имеет огромные запасы меди, и, если нам удастся открыть железнодорожное сообщение, то сможем экспортировать не черновую медь, а создать медеплавильное производство, создать весь цикл. А медь сегодня в больших количествах используется в двигателях для электромобилей, которые идут на смену автомобилям с двигателями внутреннего сгорания", - отметил Пашинян.

Вместе с тем, премьер Армении заявил, что вопрос Карабаха не решен.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АРМЕНИЯ, ПАШИНЯН, АЗЕРБАЙДЖАН, КОММУНИКАЦИИ


Похожие новости


Отказ от трехстороннего заявления по Карабаху приведет к катастрофе - Пашинян Пашинян останется врио премьера Армении до парламентских выборов 20 июня - вице-спикер Президент Армении вновь отказался увольнять главу Главного штаба Пашинян объяснил свои ошибки любовью народа Пашинян пришел к выводу, что его неправильно информировали по поводу "Искандеров" Пашинян призвал прекратить акции протеста, заявил о готовности к консультациям

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]