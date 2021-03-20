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Дальнее зарубежье 20.03.2021 19:34

Отношения и сотрудничество США и Китая важны для всего мира - Киссинджер

Сотрудничество США и КНР, несмотря на все различия между странами, необходимо для благополучия всего мира, заявил в субботу экс-госсекретарь США Генри Киссинджер в видеообращении к участникам проходящего в Пекине мероприятия China Development Forum.

"Современные технологии, глобальные коммуникации и глобальная экономика требуют, что оба этих общества начали прикладывать еще более интенсивные усилия для совместной работы, потому что мир и процветание общества зависят от взаимопонимания между двумя обществами", - приводят слова Киссиенджера официальные китайские СМИ.

В то же время он признал, что США и Китай из-за различий в их истории и культуре придерживаются иногда разных взглядов на политическую практику.

Киссинджер добавил, что Китай 50 лет назад, когда он впервые побывал там, трудно сравнить с современным Китаем.

Киссинджер возглавлял Госдепартамент США в 1973-1977 годах, а пост советника по национальной безопасности США - в 1969-1974 годах. При президенте США Ричарде Никсоне (1969-1974 гг) он сыграл значимую роль в сближении США и Китая: Киссинджер впоследствии отмечал, что целью этой политики было создание противовеса СССР.

На этой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен и советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан провели двухдневную встречу в Анкоридже (Аляска) с членом политбюро ЦК Компартии Китая Ян Цзечи и главой МИД КНР Ван И. Это были первые непосредственные контакты между столь высокопоставленными представителями обеих стран - при администрации президента США Джо Байдена.

После переговоров Ян Цзечи заявил, что консультации показали: между сторонами сохраняются серьезные противоречия по ряду вопросов. Представитель КНР подчеркнул: "Китай будет твердо защищать национальный суверенитет, безопасность и интересы, развитие и рост Китая невозможно остановить".

Как сообщило центральное китайское телевидение со ссылкой на официальные источники, Ян Цзечи и Ван И "настоятельно призвали Соединенные Штаты соблюдать принцип одного Китая", прекратить официальные обмены и военные контакты между Соединенными Штатами и Тайванем, продажу Тайваню американского оружия. Китай также указал на недопустимость вмешательства во внутренние дела Гонконга, Синьцзяна.

Блинкен, как сообщил американский госдепартамент, заявлял журналистам: "Мы, конечно, знаем и знали, что есть целый ряд областей, где мы принципиально расходимся, включая действия Китая в Синьцзяне, в отношении Гонконга, Тибета, все больше - Тайваня, а также действия, которые он предпринимает в киберпространстве".

По словам главы госдепа США, "мы хотели поделиться с ними опасениями, которые у нас есть по поводу ряда действий Китая и поведения, которое он демонстрирует, опасениями, разделяемыми нашими союзниками и партнерами, и мы это сделали".

В то же время Блинкен сказал, что удалось "провести очень откровенный разговор" по Ирану, Северной Корее, Афганистану, климату, "где наши интересы пересекаются".

Салливан охарактеризовал переговоры на Аляске как откровенные и непростые.

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Тэги: США, КИТАЙ, ОТНОШЕНИЯ, ЗНАЧЕНИЕ


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