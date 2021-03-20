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Здравоохранение 20.03.2021 21:54

Британия сделала прививки от COVID-19 половине взрослого населения

Половина взрослых жителей Великобритании получила, как минимум, одну дозу вакцины от коронавируса, заявил в субботу глава Минздрава Мэтт Хэнкок.

"Половина всех взрослых жителей в Соединенном Королевстве была вакцинирована. Каждая прививка на шаг возвращает нас к нормальной жизни, так что когда наступит ваша очередь, вакцинируйтесь", - написал он в твиттере.

Накануне министр также сообщил, что за пятницу, 19 марта, рекордное число жителей Британии получило вакцину. Западные СМИ в свою очередь уточняют, что среди них был премьер-министр Борис Джонсон: ему сделали прививку в той же больнице, где он почти год назад лечился от тяжелой формы COVID-19.

Однако на этой неделе в Национальной службе здравоохранения сообщили, что с 29 марта на четыре недели распределение вакцин по стране будет существенно сокращено.

Но в правительстве подчеркивали, что эти изменения в программе вакцинации, вызванные сокращением поставок от крупнейшего производителя вакцин в мире - Института сыворотки Индии, не повлияет на планы начать в ближайшие месяцы отмену ограничительных мер.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, с момента начала пандемии в Великобритании было диагностировано свыше 4,28 млн заражений, более 126 тыс. пациентов с COVID-19 скончались, а более 3,62 млн человек выздоровели.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ВАКЦИНАЦИЯ.ТЕМПЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]