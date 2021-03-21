Шеф Пентагона заявил, что во время его визита в Индию санкции США за покупку С-400 не обсуждались

Глава Минобороны США Ллойд Остин в субботу заявил, что на переговорах со своим индийским коллегой Раджнатхом Сингхом вопрос возможных санкций Вашингтона против Индии за приобретение российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 не поднимался.
"Индия еще не приобрела российские ракетные системы С-400, так что вопрос санкций не обсуждался", - приводит его слова телеканал NDTV.
При этом он отметил, что США приходится порой работать со странами, которые приобретали у РФ вооружения. В то же время Остин призвал всех союзников и партнеров не иметь дела с российскими вооружениями, чтобы избежать возможности подпасть под американские санкции.
В начале октября 2018 года "на полях" российско-индийских переговоров на высшем уровне был подписан контракт на поставку Индии систем ПВО С-400 "Триумф". Индия получит пять полковых комплектов С-400, сумма сделки превышает $5 млрд. Ожидается, что первые поставки пройдут до конца 2021 года.
Между тем, в США неоднократно выражали обеспокоенность в связи с приобретением Турцией С-400, полагая, что Россия может использовать эти системы для получения информации об истребителях-бомбардировщиках пятого поколения F-35. Кроме этого, в Пентагоне заявляли, что Турции следует вернуть С-400 России, если Анкара хочет получить от США ракетные комплексы Patriot.
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