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Спорт 20.03.2021 18:25

МОК и МПК принимают решение Японии провести Олимпиаду без иностранных зрителей

Международные олимпийский и паралимпийский комитеты сожалеют о решении властей Японии провести летнюю Олимпиаду в Токио без иностранных зрителей, сообщает в субботу пресс-служба МОК.

"Из соображений безопасности каждого участника Игр и всех жителей Японии МОК и МПК уважают и принимают решение властей Японии", - говорится в сообщении.

"Мы разделяем разочарование энтузиастов и болельщиков всего мира и, конечно же, семей и друзей спортсменов, которые планировали приехать на Игры", - сказал президент МОК Томас Бах.

"Я искренне сожалею об этом. Мы знаем, что это большая жертва. Мы говорили с самого начала пандемии, о том, что придется чем-то пожертвовать", - добавил он.

Ранее сообщалось, что власти Японии из-за пандемии коронавируса приняли решение провести летнюю Олимпиаду в Токио без иностранных болельщиков.

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Тэги: ЯПОНИЯ, ОЛИМПИАДА, ЗРИТЕЛИ, МОК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]