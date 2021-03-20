МОК и МПК принимают решение Японии провести Олимпиаду без иностранных зрителей

Международные олимпийский и паралимпийский комитеты сожалеют о решении властей Японии провести летнюю Олимпиаду в Токио без иностранных зрителей, сообщает в субботу пресс-служба МОК.

"Из соображений безопасности каждого участника Игр и всех жителей Японии МОК и МПК уважают и принимают решение властей Японии", - говорится в сообщении.

"Мы разделяем разочарование энтузиастов и болельщиков всего мира и, конечно же, семей и друзей спортсменов, которые планировали приехать на Игры", - сказал президент МОК Томас Бах.

"Я искренне сожалею об этом. Мы знаем, что это большая жертва. Мы говорили с самого начала пандемии, о том, что придется чем-то пожертвовать", - добавил он.

Ранее сообщалось, что власти Японии из-за пандемии коронавируса приняли решение провести летнюю Олимпиаду в Токио без иностранных болельщиков.