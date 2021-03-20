В Азербайджане зафиксировано 1187 случаев COVID-19, 14 человек скончались

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 1187 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 245,49 тыс., сообщает в субботу республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 879 случаях заражения.

По данным ведомства, за сутки скончались 14 человека с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 3 339.

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 232,534 тыс. человек (+306 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 9 тыс. 617 человек, сообщили в штабе.

Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 11 692 тестов на коронавирус (накануне 9 776 тестов), всего в стране с начала пандемии сделано 2 млн 768,149 тыс. тестов на COVID-19.

Х.Насирзаде