Лавров совершит визит в Китай 22-23 марта, проведет переговоры с китайским коллегой Ван И - МИД РФ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 22-23 марта совершит рабочий визит в Китайскую Народную Республику. 23 марта в горде Гуйлинь состоятся его переговоры с китайским коллегой Ван И, сообщает российский МИД.

"В ходе встречи главы внешнеполитических ведомств обсудят текущее состояние и перспективы российско-китайского стратегического взаимодействия, вопросы организации контактов на высшем и высоком уровнях и подготовки мероприятий, приуроченных к 20-летию подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой. Рассмотрят ряд аспектов координации действий двух стран в условиях пандемии, пути преодоления трудностей, вызванных ограничениями, введенными для борьбы с распространением инфекции", - отмечается в сообщении.

Министры обменяются мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества в международных делах и наиболее актуальным региональным проблемам, включая взаимодействие России и Китая в рамках ООН, ШОС, БРИКС, РИК и других многосторонних форматов, добавили на Смоленской площади.

По итогам встречи планируется принятие совместного заявления по вопросам глобального управления в современных условиях и подписание плана российско-китайских межмидовских консультаций на 2021 год.