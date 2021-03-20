Лавров совершит визит в Китай 22-23 марта, проведет переговоры с китайским коллегой Ван И - МИД РФ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 22-23 марта совершит рабочий визит в Китайскую Народную Республику. 23 марта в горде Гуйлинь состоятся его переговоры с китайским коллегой Ван И, сообщает российский МИД.
"В ходе встречи главы внешнеполитических ведомств обсудят текущее состояние и перспективы российско-китайского стратегического взаимодействия, вопросы организации контактов на высшем и высоком уровнях и подготовки мероприятий, приуроченных к 20-летию подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой. Рассмотрят ряд аспектов координации действий двух стран в условиях пандемии, пути преодоления трудностей, вызванных ограничениями, введенными для борьбы с распространением инфекции", - отмечается в сообщении.
Министры обменяются мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества в международных делах и наиболее актуальным региональным проблемам, включая взаимодействие России и Китая в рамках ООН, ШОС, БРИКС, РИК и других многосторонних форматов, добавили на Смоленской площади.
По итогам встречи планируется принятие совместного заявления по вопросам глобального управления в современных условиях и подписание плана российско-китайских межмидовских консультаций на 2021 год.
Пашинян заявил, что Армения покупала у России истребители Су-30СМ без ракет
Пашинян: Россия - стратегический союзник и друг Армении, но не враг Азербайджана
Отказ от трехстороннего заявления по Карабаху приведет к катастрофе - Пашинян
Цена газа Газпрома для Китая в январе упала ниже $120/тыс.куб.м - в 5 раз ниже азиатских цен на СПГ
Азербайджан увеличил в январе-феврале экспорт газа на 32%
Объем инвестиций Китая за рубежом упал на 7,9% в январе-феврале
Азербайджанские студенты могут вернуться на учебу в РФ - Минобрнауки
SpaceX планирует запуск нового прототипа американского космического корабля Starship не ранее 24 марта
Британия сделала прививки от COVID-19 половине взрослого населения
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Nar совместно с Фондом «ЯШАТ» представляет новрузские подарки семьям шехидов и ветеранам войны
Компания Bakcell присоединилась к очередной инициативе Фонда YAŞAT
В Баку состоялась встреча Ирека Зиннурова с руководством Музея истории Азербайджана
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта? - Российское СМИ
Роль «Цифрового поколения» в восстановлении Карабаха
О христианской архитектуре Карабаха и подлинной угрозе его памятникам