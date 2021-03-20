Второй за сутки корабль ВМС США с ракетами Tomahawk вошел в Черное море

Американский эсминец Thomas Hudner ("Томас Хаднер"), способный нести до 56 крылатых ракет Tomahawk ("Томагавк") с дальностью действия 1,6 тыс. км, в субботу в районе 19:55 мск, пройдя Босфор, вошел в акваторию Черного моря, следует из данных международной системы позиционирования судов (AIS).
Стамбульские сайты также публикуют фотографии прохождения фрегата через Босфор.
Ранее в субботу 6-й оперативный флот сообщил, что корабль направляется в Черное море "для проведения операций по обеспечению безопасности на море".
Это уже второй боевой корабль ВМС США, который за последние 24 часа заходит в акваторию Черного моря. В пятницу туда вошел ракетный крейсер ВМС США Monterey ("Монтерей"), оснащенный, по меньшей мере, 26 крылатыми ракетами Tomahawk.
В Национальном центре управления обороной РФ сообщили накануне, что российские военные следят за американским крейсером.
"Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями крейсера "Монтерей" ВМС США, зашедшего в акваторию Черного моря 19 марта 2021 года", - сообщили в центре в пятницу вечером.
Крейсер Monterey и эсминец Thomas Hudner входят в состав авианосной ударной группы ВМС США, возглавляемой атомным авианосцем Dwight Eisenhower ("Дуайт Эйзенхауэр"). В настоящее время остальные корабли группы и сам авианосец находятся в Средиземном море вблизи берегов Турции.
Ранее предполагалось, что корабли группы, которые вошли в Средиземное море 8 марта, проследуют через Суэцкий канал на Ближний Восток, откуда в конце января после многомесячного пребывания ушла авианосная ударная группа во главе с атомным авианосцем Nimitz. Однако в конце февраля министр обороны США Ллойд Остин заявил, что решение об этом пока не принято.
По данным американских СМИ, авианосец какое-то время будет оставаться в Средиземном море и взаимодействовать с военно-морскими силами стран-членов НАТО.
В настоящее время в Черном море также находятся корабли Второй постоянной военно-морской группы НАТО в составе двух испанских ракетных фрегатов, а также румынского, болгарского и турецкого кораблей.
После начала кризиса на востоке Украины в Черное море регулярно заходят корабли ВМС США и других стран НАТО. Согласно конвенции Монтрё, время нахождения кораблей нечерноморских стран в акватории Черного моря ограничено 21 сутками.
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