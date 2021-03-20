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Дальнее зарубежье 20.03.2021 23:17

ЕС осудил атаки йеменских повстанцев-хуситов на нефтяные объекты в Эр-Рияде

Европейский союз осудил атаки йеменских повстанцев-хуситов на нефтяные объекты компании Saudi Aramco в Эр-Рияде, назвав случившееся "агрессией против Саудовской Аравии".

"ЕС осуждает атаку на нефтяную установку в Эр-Рияде, о которой заявляет "Ансар Аллах" (боевое крыло йеменского движения хуситов - ИФ). Это лишь одна из серии опасных атак на объекты в разных частях Саудовской Аравии. Она поставила под угрозу гражданское население и важнейшую инфраструктуру. Агрессия должна прекратиться", - заявил представитель Европейской внешнеполитической службы.

Он отметил, что действия хуситов против Саудовской Аравии накаляют ситуацию в самом Йемене, где от войны страдает гражданское население.

ЕС ожидает, что все стороны конфликта будут выполнять свои обязательства и взаимодействовать со спецпосланником ООН для достижения всеобъемлющего политического соглашения, добавил преставитель.

В пятницу утром беспилотники нанесли удар по объекту нефтяной компании Saudi Aramco в Эр-Рияде. В свою очередь йеменские повстанцы заявляли, что они запустили шесть беспилотников по одному из объектов, принадлежащих Saudi Aramco.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией поддерживает войска йеменского президента Абда Раббо Мансура Хади в их противостоянии с повстанцами-хуситами, контролирующими часть страны. На Западе заявляют, что мятежников поддерживает Иран.

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Тэги: ЕС, ЙЕМЕН, ХУСИТЫ, САУДАРАВИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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