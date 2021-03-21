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Здравоохранение 21.03.2021 09:04

В Риме решили провести исследование вакцины "Спутник V"

Итальянский Национальный институт инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спаланцани проведёт исследование российской вакцины против COVID-19 "Спутник V", сообщил губернатор столичной области Лацио Никола Дзингаретти.

"Через несколько дней будет заключено первое соглашение о проведении в институте "Спаланцани" научных испытаний вакцины "Спутник V", - приводит слова губернатора газета "Мессаджеро".

"Это отличная новость, которая позволит нам сделать скачок вперед в том, что касается получения вакцин", - добавил он.

В пятницу премьер Италии Марио Драги не исключил, что Рим может самостоятельно принять решение о допуске российской вакцины в Италию, если этот вопрос не будет решаться на уровне ЕС.

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Тэги: ИТАЛИЯ, ВАКЦИНА, ИСПЫТАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]