Итальянский Национальный институт инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спаланцани проведёт исследование российской вакцины против COVID-19 "Спутник V", сообщил губернатор столичной области Лацио Никола Дзингаретти.
"Через несколько дней будет заключено первое соглашение о проведении в институте "Спаланцани" научных испытаний вакцины "Спутник V", - приводит слова губернатора газета "Мессаджеро".
"Это отличная новость, которая позволит нам сделать скачок вперед в том, что касается получения вакцин", - добавил он.
В пятницу премьер Италии Марио Драги не исключил, что Рим может самостоятельно принять решение о допуске российской вакцины в Италию, если этот вопрос не будет решаться на уровне ЕС.
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