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ТЭК 21.03.2021 09:58

На предприятии крупнейшей венесуэльской нефтяной компании PDSVA произошел взрыв

Мощный взрыв прогремел на предприятии компании PDSVA в венесуэльском в городе Эль-Техеро штата Монагас, сообщили местные СМИ.

По данным местных СМИ, власти были вынуждены эвакуировать жителей близлежащих районов.

Министр промышленности и национального производства Венесуэлы Тарек Эль-Айссами назвал случившееся "заговором террористов".

Он добавил, что на данный момент нет никаких сообщений о жертвах и пострадавших в результате инцидента, власти принимают все необходимые меры для устранения последствий.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро неоднократно обвинял США в организации атак на коммуникационные, энергетические и нефтегазовые объекты страны.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ВЕНЕСУЭЛА, ЗАВОД, ВЗРЫВ, ТЕРАКТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]