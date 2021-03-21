На предприятии крупнейшей венесуэльской нефтяной компании PDSVA произошел взрыв

Мощный взрыв прогремел на предприятии компании PDSVA в венесуэльском в городе Эль-Техеро штата Монагас, сообщили местные СМИ.
По данным местных СМИ, власти были вынуждены эвакуировать жителей близлежащих районов.
Министр промышленности и национального производства Венесуэлы Тарек Эль-Айссами назвал случившееся "заговором террористов".
Он добавил, что на данный момент нет никаких сообщений о жертвах и пострадавших в результате инцидента, власти принимают все необходимые меры для устранения последствий.
Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро неоднократно обвинял США в организации атак на коммуникационные, энергетические и нефтегазовые объекты страны.
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