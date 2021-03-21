В РФ выявлено почти 9,3 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, 371 умерший - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 9 тыс. 299 случаев, умер за сутки 371 пациент, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 9 тыс. 299 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1 тыс.117 (12,0%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

За минувшие сутки из больниц по выздоровлению были выписаны 8 тыс. 743 человека, но 371 пациент скончался от коронавируса.

В Москве в воскресенье, сообщает оперативный штаб, 1 тыс. 511 новых случаев COVID-19 за сутки, 50 человек скончались, 1 тыс. 371 выздоровели.

Российская столица по-прежнему находится в числе лидеров по количеству суточных выявлений, наименьший прирост зафиксирован в Еврейской АО - три случая, в Ненецком АО - два случая и в Чукотском АО - один. В Тыве не выявлено ни одного случая за сутки.

С начала распространения COVID-19 в РФ, со 2 марта 2020 года, всего зарегистрировано 4 млн 456 тыс. 869 случаев коронавирусной инфекции (+0,22% за минувшие сутки), 95 тыс. 030 умерших и 4 млн 069 тыс. 395 выписанных.

ПОКАЗАТЕЛИ ПРИРОСТА И СМЕРТНОСТИ В РЕГИОНАХ

По информации оперативного штаба, еще 881 новый случай COVID-19 за сутки зафиксирован в Санкт-Петербурге, 648 - в Московской области, 346 - в Нижегородской области, 243 - в Ростовской области, по 205 новых диагнозов в Воронежской области, Самарской области. 185 - в Иркутской области, 165 - в Саратовской области, 157 - в Свердловской области, 140 - в Челябинской области, 133 - в Волгоградской области, 129 - в Пермском крае, по 127 - в Ленинградской области, Красноярском крае. 123 - в Краснодарском крае, 116 - в Башкирии, 115 - в Ставропольском крае, 111 - в Алтайском крае, 110 - в Тверской области, 107 - в Пензенской области, 103 - в Ульяновской области, 102 - в Вологодской области, 101 - в Кировской области, 100 - в Курской области.

В других регионах России суточный прирост не превышает 100.

Согласно данным оперштаба о смертности, 37 пациентов скончались за сутки в Санкт-Петербурге, 26 - в Московской области, 21 - в Воронежской области, 15 - в Нижегородской области, 13 - в Краснодарском крае, по 12 - в Свердловской области, Красноярском крае. По 10 летальных случаев в Ленинградской области, Ростовской области. По девять летальных случаев в Тульской области, Алтайском крае, Пермском крае. Восемь - в Иркутской области, по семь - в Чувашии, Архангельской области, Смоленской области. По шесть умерших в Волгоградской области, Оренбургской области, Саратовской области, Челябинской области.

По пять умерших - в Удмуртии, Новосибирской области, Владимирской области. По четыре - в Тверской области, Астраханской области, Пензенской области, Ивановской области, Ставропольском крае. По три летальных исхода в Карелии, Крыму, Кемеровской области, Амурской области, Ярославской области, Вологодской области, Мурманской области, Камчатском крае. По два летальных исхода в Коми, Кабардино-Балкарии, Башкирии, Мордовии, Татарстане, Хакасии, Белгородской области, Тамбовской области, Забайкальском крае, Хабаровском крае. По одному - в Дагестане, Ханты-Мансийском АО, Ямало-Ненецком АО, Бурятии, Приморском крае, Севастополе.

ТЕСТИРОВАНИЕ

По информации Роспотребнадзора, опубликованной в воскресенье, в России нарастающим итогом проведено более 117,4 млн тестов на COVID-19, из них 352 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением в стране остается 484 тыс. 099 человек.