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Экология 21.03.2021 16:42

Сильнейшее за 50 лет наводнение на востоке Австралии привело к эвакуации населения, повреждению домов и инфраструктуры

Проливные дожди вдоль восточного побережья Австралии привели к сильнейшему за последние полвека наводнению в ряде районов, сообщили власти в воскресенье.

Глэдис Береджиклян - премьер-министр штата Новый Южный Уэльс (самый густонаселенный штат Австралии с населением 8 миллионов человек) заявила, что ситуация оказалась хуже, чем ожидалось изначально.

"Вчера мы надеялись, что такое событие происходит только один раз в 20 лет, а теперь оно выглядит как событие, которое происходит один раз в 50 лет", - сказала Бережиклян на телевизионном брифинге.

Людям в некоторых районах северо-запада Сиднея было рекомендовано покинуть свои дома посреди ночи, так как быстро движущиеся потоки воды вызвали массовые разрушения. Около 1 тыс. человек запросили помощи в эвакуации, еще около 4 тыс., по заявлению Береджиклян, могут быть вынуждены покинуть свои дома.

На кадрах из телерепортажей и социальных сетей видно, как быстро движущаяся масса воды разрушает дома, дороги, ломает деревья и повреждает дорожную инфраструктуру. Аварийные службы оценивают общее количество поврежденных домов "в сотни".

Несколько крупных дорог по всему штату закрыты, многие школы отменили занятия на понедельник.

Метеорологи сообщили, что ливень будет продолжаться еще несколько дней. Аварийные бригады зафиксировали около 6 тыс. вызовов с просьбой об оказании помощи с начала дождей в четверг, включая почти 700 прямых призывов к спасению.

По сообщениям СМИ, экстремальные погодные условия повлияли на доставку вакцины от COVID-19 по всему Новому Южному Уэльсу, нарушив планы страны по доставке первых доз почти 6 млн человек в течение следующих нескольких недель.

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Тэги: АВСТРАЛИЯ, ДОЖДИ, НАВОДНЕНИЕ, ЭВАКУАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]