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Дальнее зарубежье 21.03.2021 17:51

Министры обороны Японии и США договорились о сотрудничестве в случае вооруженного конфликта между Китаем и Тайванем

Главы оборонных ведомств Японии и США на встрече на текущей неделе договорились о тесном сотрудничестве в случае военного столкновения между Китаем и Тайванем, сообщило в воскресенье агентство Kyodo со ссылкой на многочисленные правительственные источники.

Этот вопрос обсуждался во вторник министрами обороны США Ллойдом Остином и Японии Нобуо Киси по инициативе американской стороны, однако конкретные вопросы координации действий в такой чрезвычайной ситуации не поднимались, говорится в сообщении агентства.

Япония последовательно воздерживается от комментариев по поводу возможной чрезвычайной ситуации, связанной с Тайванем и Китаем, она по-прежнему выступает за диалог для мирного урегулирования напряженности в Тайваньском проливе, напомнило Kyodo.

Остин и госсекретарь США Энтони Блинкен встретились со своими коллегами в Токио на прошлой неделе в ходе первого зарубежного визита высокопоставленных членов кабинета президента Джо Байдена.

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Тэги: ЯПОНИЯ, США, ТАЙВАНЬ, ДОГОВОРЕННОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]