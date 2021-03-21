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Здравоохранение 21.03.2021 18:37

Число суточных заражений COVID-19 возросло в Эстонии

В Эстонии за минувшие сутки были проанализированы 6 768 первичных тестов на коронавирусную инфекцию, из которых положительными оказались 1 375 или 20,3% от числа суточных тестов, сообщил в воскресенье департамент здоровья.

Накануне в Эстонии было выявлено 1 250 заболевших COVID-19.

Средняя суточная заболеваемость за последние 14 дней на 100 000 человек составила 1 535,1 случаев. Доля первичных позитивных результатов составляет в среднем 19,8% от взятых за две недели проб.

За сутки скончались семь человек, после начала пандемии умерли от коронавируса 787 человек.

Всего выздоровели 67 814 человек.

Введена как минимум одна доза вакцины у 166 163 человек (12, 503% от численности населения), курс вакцинации завершен у 57 003 человек (4, 289%). Как сообщило в воскресенье министерство социальных дел не менее одной дозы вакцины получили 36% людей старше 80 лет, 29% людей старше 70 лет.

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), в среднем в настоящее время вакцинированы хотя бы одной дозой 10,3% пожилого населения Европейского союза. В Эстонии этот показатель 14,1% и по охвату вакцинацией от COVID-19 она поднялась на четвертое место в ЕС.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, КОРОНАВИРУС, СИТУАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]