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ТЭК 21.03.2021 17:18

Саудовская нефтяная компания прогнозирует рост спроса на нефть в 2021 году

Генеральный директор компании Saudi Aramco Амин Нассер ожидает роста спроса на нефть в 2021 году.

"Мы рады, что есть признаки экономического восстановления. Мы ожидаем, что это будет продолжаться по мере того, как правительства и власти во всем мире вновь откроют экономику", - сказал Амин Насер на брифинге.

Он сослался на экономические успехи Китая, отметив, где спрос на товары приближается к уровню, существовавшему до пандемии коронавируса.

Нассер сказал, что у Saudi Aramco есть планы реагирования на чрезвычайные ситуации и по противодействию любыми атаками. Он также сообщил, что нефтеперерабатывающий завод в Эр-Рияде, который был атакован в пятницу йеменскими хуситами и загорелся, начал восстанавливаться в течение нескольких часов.

Между тем ранее в воскресенье компания объявила, что ее прибыль в 2020 году сократилась почти вдвое - до $49 млрд по сравнению с $88,2 млрд в 2019 году. Причиной стала пандемия COVID-19, которая привела к резкому падению цен на нефть из-за введенных экономических ограничений, в частности, в структуре транспорта.

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Тэги: САУДАРАВИЯ, НЕФТЬ, СПРОС, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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