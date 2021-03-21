Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0261 RUR   0.0229 GBR   2.3667 TRY   0.2319

Цена на нефть

18.03 $/bbl   WTI 60.00 -4.60 Brent 63.28 -4.72

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 21.03.2021 15:08

Шеф Пентагона посещает Афганистан с необъявленным визитом

Министр обороны США Ллойд Остин прибыл в Афганистан с визитом, информация о котором не поступала ранее, сообщил афганский телеканал ToloNews со ссылкой на свои источники.

В ходе визита, по сообщению телеканала, ожидаются его встречи с высокопоставленными представителями Афганистана.

Визит проходит в условиях пересмотра Вашингтоном соглашения с талибами, достигнутого в Дохе в феврале 2020 года.

Оно предусматривает, что США и их партнеры по миссии НАТО в Афганистане выведут всех своих военнослужащих с афганской территории в течение 14 месяцев, то есть, до 1 мая 2021 года, при условии, что талибы будут соблюдать соглашение.

Телеканал NBC News, ссылаясь на два источника, сообщил на прошлой неделе, что президент США Джо Байден рассматривает возможность продления срока пребывания американских войск в Афганистане до ноября.

Остин, который до Афганистана находился с визитом в Индии, сообщил журналистам в Дели, что Байден пока не принял окончательного решения о сроках вывода войск из Афганистана.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АФГАНИСТАН, США, МИНОБОРОНЫ, ВИЗИТ


Похожие новости


Байден рассматривает возможность продления пребывания американских военных в Афганистане до ноября США надеются на продуктивную встречу в Москве по Афганистану - госдеп Численность военных США в Афганистане на 1 тыс. больше официальных данных США намерены рассекретить данные о том, что Китай нанимал людей для убийства американских военных в Афганистане США в среду объявят о сокращении войск в Ираке - Белый дом Трамп пообещал сократить численность американских войск в Афганистане до 4 тысяч

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]