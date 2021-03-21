Шеф Пентагона посещает Афганистан с необъявленным визитом

Министр обороны США Ллойд Остин прибыл в Афганистан с визитом, информация о котором не поступала ранее, сообщил афганский телеканал ToloNews со ссылкой на свои источники.

В ходе визита, по сообщению телеканала, ожидаются его встречи с высокопоставленными представителями Афганистана.

Визит проходит в условиях пересмотра Вашингтоном соглашения с талибами, достигнутого в Дохе в феврале 2020 года.

Оно предусматривает, что США и их партнеры по миссии НАТО в Афганистане выведут всех своих военнослужащих с афганской территории в течение 14 месяцев, то есть, до 1 мая 2021 года, при условии, что талибы будут соблюдать соглашение.

Телеканал NBC News, ссылаясь на два источника, сообщил на прошлой неделе, что президент США Джо Байден рассматривает возможность продления срока пребывания американских войск в Афганистане до ноября.

Остин, который до Афганистана находился с визитом в Индии, сообщил журналистам в Дели, что Байден пока не принял окончательного решения о сроках вывода войск из Афганистана.