Китай наращивает темпы вакцинации населения и рассматривает возможные послабления визовой политики

Китай в неделю вводит населению около 10 млн доз вакцин от COVID-19, а также изучает возможности облегчения процедуры выдачи въездных виз для прошедших иммунизацию граждан некоторых стран в зависимости от уровня распространения там инфекции, сообщили китайские чиновники журналистам.

По состоянию на минувшую субботу в стране жителям было введено более 74,9 млн доз вакцин от коронавируса. На 14 марта эта цифра составляла 64,9 млн, сообщил на брифинге представитель Госкомитета здравоохранения КНР Ми Фэн.

Китайские СМИ информировали ранее, что в планах китайских властей вакцинировать около 40% населения к середине года.

Как сообщили на брифинге, более 70 млн доз китайского препарата Sinovac Biotech были введены по всему миру.

В Пекине рассматривают вопрос о дифференцированной политике выдачи виз и контроля за числом людей, прибывающих в Китай, исходя из прогресса в сфере вакцинации и ситуации с COVID-19 в разных странах.

Тем не менее, как сказал заместитель директора Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Фэн Цзыцзянь, "мы пока не освобождаем вакцинированных людей от тестирования и изоляционных мер". Он отметил, что Китай будет учитывать международный прогресс в разработке "вакцинных паспортов" и может скорректировать политику после того, как внутреннее население достигнет высокого уровня иммунизации.

Годовое производство вакцин в Китае может полностью удовлетворить потребности всей страны, заявил официальный представитель министерства промышленности и информационных технологий Мао Цзюньфэн.

По его словам, поставки материалов для производства вакцин и вакцинации, включая стеклянные флаконы и шприцы, "относительно стабильны".

В Китае для широкого применения регулятором ранее уже были одобрены четыре местные вакцины компаний Sinovac, CanSino Biologics и двух подразделений Китайской национальной фармацевтической группы Sinopharm.

Пятый препарат, разработанный Институтом микробиологии Китайской академии наук, был одобрен для экстренного использования на прошлой неделе.