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Здравоохранение 21.03.2021 16:30

В Азербайджане зафиксировано 814 случаев COVID-19, 12 человек скончались

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 814 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 246,304 тыс., сообщает в воскресенье республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 1187 случаях заражения.

По данным ведомства, за сутки скончались 12 человека с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 3 351.

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 232,876 тыс. человек (+342 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 10 тыс. 77 человек, сообщили в штабе.

Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 8 386 тестов на коронавирус (накануне 11 692 тестов), всего в стране с начала пандемии сделано 2 млн 776,535 тыс. тестов на COVID-19.

Х.Насирзаде


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Тэги: КОРОНАВИРУС, ЗАРАЖЕНИЯ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]