В Азербайджане зафиксировано 814 случаев COVID-19, 12 человек скончались

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 814 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 246,304 тыс., сообщает в воскресенье республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 1187 случаях заражения.
По данным ведомства, за сутки скончались 12 человека с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 3 351.
Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 232,876 тыс. человек (+342 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 10 тыс. 77 человек, сообщили в штабе.
Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 8 386 тестов на коронавирус (накануне 11 692 тестов), всего в стране с начала пандемии сделано 2 млн 776,535 тыс. тестов на COVID-19.
Х.Насирзаде
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