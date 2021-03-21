Менее тысячи новых случаев коронавируса зарегистрированы в Молдавии в воскресенье

В воскресенье в Молдавии зарегистрирован 831 новый случай заражения коронавирусом, сообщила в воскресенье вечером пресс-служба министерства здравоохранения, труда и социальной защиты.

"В воскресенье было обработано 2 602 теста. В результате выяснилось, что 831 результат оказался положительным. Общее число зафиксированных случаев COVID-19 в Молдавии составляет 215 034", - отмечается в сообщении.

Из медицинских учреждений в воскресенье были выписаны 1 589 пациентов. Согласно данным Минздрава, в общей сложности от коронавируса излечились 188 363 человека.

Также сообщается о смерти еще 28 пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус. Таким образом, согласно данным Минздрава, число жертв пандемии в Молдавии возросло до 4 559 человек.

"На сегодняшний день в Молдавии коронавирусом болеют 22 112 человека. В больничные медицинские учреждения госпитализировано 4 574 пациента с подтвержденной инфекцией COVID-19, из которых 340 находятся в крайне тяжелом состоянии, 70 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. На домашнем лечении находится 11 779 человек с легкими формами COVID-19, а 21 036 человек - под наблюдением семейного врача", - отмечает пресс-служба Минздрава.

Со второй половины февраля в Молдавии резко увеличилось количество новых случаев заражения COVID-19. Количество ежедневно регистрируемых случаев увеличилось примерно в два раза - от 500-800 до полторы тысячи и более. Накануне было зарегистрировано 1635 новых случаев. Сокращение количества случаев в воскресенье объясняется тем, что не работают частные лаборатории, в результате чего было проведено в два раза меньше тестов, чем в обычные дни.

В пятницу Национальная комиссия по чрезвычайному положению в общественном здравоохранении объявила об ужесточении ограничительных мер по борьбе с пандемией COVID-19.