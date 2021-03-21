Специалисты устранили проблему с наземным оборудованием, из-за которой пуск ракеты "Союз-2.1а" с Байконура был отложен на два дня, сообщили в компании "Главкосмос".

"Проблема в наземном вспомогательном оборудовании разгонного блока "Фрегат", из-за которой последовала команда на отмену пуска 20.03, сегодня установлена и устранена. Идём на пуск завтра", - говорится в сообщении в твиттере "Главкосмоса".

Пуск "Союза" с иностранными спутниками должен был состояться в 09:07 мск в субботу, но за 38 минут до старта в "Роскосмосе" сообщили, что он отложен на резервную дату, 21 марта. Позднее пуск был перенесен на понедельник. Накануне глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что 22 марта как дата пуска будет утверждена после дополнительной проверки.

В трансляции госкорпорации уточнили, что перенос произошёл по техническим причинам. Как сообщил "Интерфаксу" Рогозин, в ракете-носителе не были выявлены технические неисправности.

Ракета-носитель должна вывезти на орбиту южнокорейский спутник дистанционного зондирования земли CAS500-1 и кластер спутников полезной нагрузки. Всего планируется запустить 38 аппаратов.

Контракты на выведение на орбиту двух разработанных в Южной Корее спутников CAS500-1 и CAS500-2 были заключены в 2017 году. Основная миссия спутников заключается в получении изображений в панхроматическом и многоспектральном режимах с использованием полезной нагрузки AEISS-C (усовершенствованная компактная система ДЗЗ высокого разрешения).

Пуски обоих спутников должны быть осуществлены с космодрома Байконур на ракетах-носителях "Союз-2.1а" с разгонным блоком "Фрегат". Первоначально они были запланированы на третий квартал 2020 года.

По данным "Роскосмоса", кластер из малых космических аппаратов представляет собой спутники различных форматов - от PocketCube до малых космических аппаратов массой 200 кг, запускаемых в интересах иностранных заказчиков из Японии, Саудовской Аравии, ОАЭ, Италии, Республики Корея, Израиля, Таиланда, Канады, Бразилии, Германии, Нидерландов, Аргентины, Венгрии, Великобритании, Испании, Словакии и Туниса.