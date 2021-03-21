Премьеры РФ и Казахстана обсудят взаимодействие в ЕАЭС

Премьер РФ Михаил Мишустин проведёт в понедельник в Москве переговоры со своим казахстанским коллегой Аскаром Маминым, сообщает пресс-служба правительства РФ.

"Главы правительств рассмотрят актуальные вопросы российско-казахстанского торгово-экономического сотрудничества и взаимодействия в Евразийском экономическом союзе, а также другие темы, представляющие взаимный интерес", - говорится в сообщении.