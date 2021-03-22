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Здравоохранение 22.03.2021 09:22

Чрезвычайное положение из-за COVID-19 снято в столице Японии

Япония прекратила чрезвычайное положение из-за распространения COVID-19 в столичном регионе Токио, последнем оставшемся районе страны, в котором применялась эта мера с начала января, сообщают местные СМИ.

Чрезвычайное положение в Токио и трех близлежащих префектурах Канагава, Тиба и Сайтама было снято в полночь воскресенья.

Между тем, правительство продолжит просить рестораны и бары закрываться до 21.00 до конца марта, а компании разрешать сотрудникам работать удаленно.

Министр здравоохранения Тамура Норихиса заявил: "Мы попросим чиновников создать центры ПЦР-тестирования в городских районах, таких как железнодорожные вокзалы, чтобы обнаружить любые признаки вспышки. С помощью таких мер мы будем работать над тем, чтобы предотвратить взрывной рост числа случаев".

Он также отметил, что правительство рассматривает вопрос о том, чтобы обязать всех прибывающих путешественников проходить тесты на новые варианты коронавируса.

Более строгий пограничный контроль в настоящее время применяется только к 24 указанным странам, где были обнаружены варианты коронавируса.

Премьер-министр Японии Есихидэ Суга объявил чрезвычайное положение на один месяц в Токийском регионе 7 января на фоне всплеска числа заболеваний. Позднее оно было распространено в общей сложности на 11 префектур, а затем продлено для большинства из них еще на месяц, до 7 марта.

Затем чрезвычайное положение было продлено на две недели для столицы и трех соседних префектур.

По данным университета Джонса Хопкинса, в стране с начала пандемии зарегистрировано 456 тыс. 247 случаев COVID-19, более 8 тыс. человек скончались, более 431 тыс. выздоровели.

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Тэги: ЯПОНИЯ, СТОЛИЦА, КОРОНАВИРУС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]