Чрезвычайное положение из-за COVID-19 снято в столице Японии

Япония прекратила чрезвычайное положение из-за распространения COVID-19 в столичном регионе Токио, последнем оставшемся районе страны, в котором применялась эта мера с начала января, сообщают местные СМИ.
Чрезвычайное положение в Токио и трех близлежащих префектурах Канагава, Тиба и Сайтама было снято в полночь воскресенья.
Между тем, правительство продолжит просить рестораны и бары закрываться до 21.00 до конца марта, а компании разрешать сотрудникам работать удаленно.
Министр здравоохранения Тамура Норихиса заявил: "Мы попросим чиновников создать центры ПЦР-тестирования в городских районах, таких как железнодорожные вокзалы, чтобы обнаружить любые признаки вспышки. С помощью таких мер мы будем работать над тем, чтобы предотвратить взрывной рост числа случаев".
Он также отметил, что правительство рассматривает вопрос о том, чтобы обязать всех прибывающих путешественников проходить тесты на новые варианты коронавируса.
Более строгий пограничный контроль в настоящее время применяется только к 24 указанным странам, где были обнаружены варианты коронавируса.
Премьер-министр Японии Есихидэ Суга объявил чрезвычайное положение на один месяц в Токийском регионе 7 января на фоне всплеска числа заболеваний. Позднее оно было распространено в общей сложности на 11 префектур, а затем продлено для большинства из них еще на месяц, до 7 марта.
Затем чрезвычайное положение было продлено на две недели для столицы и трех соседних префектур.
По данным университета Джонса Хопкинса, в стране с начала пандемии зарегистрировано 456 тыс. 247 случаев COVID-19, более 8 тыс. человек скончались, более 431 тыс. выздоровели.
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