Давтян назначен начальником Главного штаба Вооруженных сил Армении - Пашинян

Артак Давтян силой закона назначен на должность начальника Главного штаба ВС Армении, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.
"Учитывая, что президент не подписал представленный премьер-министром проект указа о назначении и не обратился в Конституционный суд, Артак Давтян силой закона считается назначенным на должность начальника ГШ ВС", - говорится в заявлении Пашиняна.
17 марта Административный суд Армении вынес решение по иску Оника Гаспаряна, оспаривающего законность его освобождения от должности главы Главного штаба ВС, приняв обеспечительные меры.
В опубликованном на сайте судебной информации Datalex.am решении отмечается, что Административный суд временно удовлетворил иск, приняв обеспечительные меры по признанию освобождения Гаспаряна от должности силой закона не соответствующим правовым отношениям до вынесения судом окончательного решения.
Таким образом, согласно решению Административного суда, запрещается назначение нового начальника ГШ ВС, что означает, что Гаспарян продолжит занимать должность руководителя Главного штаба.
Между тем, аппарат премьер-министра Армении выступил с заявлением, отметив, что решение об освобождении Гаспаряна остается в силе.
"Указ президента Армении вошел в действие силой закона. В законодательстве нет положений, предусматривающих обратную силу закона. Следовательно, Оник Гаспарян освобожден от должности, а процесс назначения нового начальника ГШ ВС продолжается", - говорится в заявлении аппарата премьер-министра.
Ранее адвокат Гаспаряна Артур Ованнисян сообщал, что его подзащитный находится на своем рабочем месте. "Он явился на работу, поскольку в противном случае, в условиях действующего в стране режима военного положения, его действия рассматривались бы как отягчающее обстоятельство", - сказал Ованнисян в интервью телепрограмме "Ревью".
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