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ТЭК 22.03.2021 09:40

Нефть продолжает дешеветь после максимального недельного падения с октября, Brent - $64,24 за баррель

Цены на нефть эталонных марок в понедельник снижаются, ранее, на минувшей неделе, продемонстрировав максимальное падение с октября.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:09 МСК в понедельник составляет $64,24 за баррель, что на $0,29 (0,45%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подорожали на $1,25 (2%) - до $64,53 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $61,21 за баррель, что на $0,21 (0,34%) ниже уровня на закрытие предыдущей сессии. В пятницу стоимость этих контрактов выросла на $1,42 (2,44%) - до $61,42 за баррель.

Действие апрельского фьючерса на нефть WTI истекает с закрытием торгов в понедельник. Наиболее активно торгуемый майский контракт теряет в цене $0,26 (0,42%)% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов, торгуясь около $61,18 за баррель.

На прошлой неделе Brent подешевела на 6,8%, WTI - на 6,4%. В четверг нефтяные цены продемонстрировали максимальное в процентном отношении падение с июня: Brent снизилась в цене на 6,9%, WTI - на 7,1%. Это падение создало атмосферу неопределенности на рынке, поскольку инвесторы сомневаются в устойчивости ралли, наблюдавшегося в этом году, отмечает S&P Global Platts.

Давление на цены также оказывает эпидемиологическая ситуация в Европе. Премьер-министр Франции Жан Кастекс в четверг объявил о введении строгих ограничительных мер в 16 департаментах страны на четыре недели. По информации Bloomberg, канцлер Германии Ангела Меркель готовится продлить локдаун еще на четыре недели.

"Трейдеры начинают беспокоится, поскольку медленная вакцинация вызвала вопросы относительно того, как быстро пандемия может быть взята под контроль в регионе, а также в связи с тем, что европейские страны рассматривают возможность третьей волны локдаунов", - отметил сырьевой аналитик Fat Prophet Дэвид Леннокс.

Некоторые аналитики также считают, что рынок испытывает опасения по поводу апрельской встречи ОПЕК+. Меры ОПЕК+ по сокращению производства стали ключевыми для поддержки нефтяных цен, и восстановление добычи может привести к их снижению.

Тем временем данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes, опубликованные в минувшую пятницу, показали рост числа действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе на 9 единиц - до 411 установок.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, УТРО, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]