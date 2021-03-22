Число заражений COVID-19 в мире превысило 123 млн, число жертв - 2,7 млн

Число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии на утро понедельника составило 123 млн 160 тыс. 171, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 2 млн 715 тыс. 80, выздоровели более 98 млн человек.

В число стран с 10 млн и более заражений COVID-19 входят США, Бразилия и Индия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 29 млн 818 тыс. 528 инфицированных COVID-19, зафиксировано 542 тыс. 356 летальных исходов, излечились более 22 млн человек.

На второй позиции в мире по числу инфицированных Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 11 млн 998 тыс. 233 заболевших, из них умерли 294 тыс. 42 человека, вылечились более 10 млн.

Третье место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 с начала пандемии составило 11 млн 646 тыс. 81, число скончавшихся - 159 тыс. 967, поправились более 11 млн человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро понедельника 349,9. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 671 человек, Бразилии - 1 тыс. 377, Индии - 115.