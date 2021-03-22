Число заражений COVID-19 в мире превысило 123 млн, число жертв - 2,7 млн

Число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии на утро понедельника составило 123 млн 160 тыс. 171, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 2 млн 715 тыс. 80, выздоровели более 98 млн человек.
В число стран с 10 млн и более заражений COVID-19 входят США, Бразилия и Индия.
Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 29 млн 818 тыс. 528 инфицированных COVID-19, зафиксировано 542 тыс. 356 летальных исходов, излечились более 22 млн человек.
На второй позиции в мире по числу инфицированных Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 11 млн 998 тыс. 233 заболевших, из них умерли 294 тыс. 42 человека, вылечились более 10 млн.
Третье место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 с начала пандемии составило 11 млн 646 тыс. 81, число скончавшихся - 159 тыс. 967, поправились более 11 млн человек.
По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро понедельника 349,9. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 671 человек, Бразилии - 1 тыс. 377, Индии - 115.
Пашинян заявил, что Армения покупала у России истребители Су-30СМ без ракет
Пашинян: Россия - стратегический союзник и друг Армении, но не враг Азербайджана
Отказ от трехстороннего заявления по Карабаху приведет к катастрофе - Пашинян
Qatar Petroleum договорилась о поставке Sinopec по 2 млн т СПГ в год с 2022 г. на протяжении 10 лет
Азербайджан в январе-феврале сократил экспорт нефти на 4% - Минэнерго
Нефть продолжает дешеветь после максимального недельного падения с октября, Brent - $64,24 за баррель
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
США не поддержали предложение Путина об онлайн разговоре с Байденом - МИД РФ
Непредсказуемый характер санкционных устремлений США обязывает РФ быть начеку - Песков об угрозах отключения от SWIFT
Пашинян призвал твердо соблюдать принцип аполитичности вооруженных сил Армении
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Nar совместно с Фондом «ЯШАТ» представляет новрузские подарки семьям шехидов и ветеранам войны
Компания Bakcell присоединилась к очередной инициативе Фонда YAŞAT
В Баку состоялась встреча Ирека Зиннурова с руководством Музея истории Азербайджана
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта? - Российское СМИ
Роль «Цифрового поколения» в восстановлении Карабаха
О христианской архитектуре Карабаха и подлинной угрозе его памятникам