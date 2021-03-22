Азербайджан в январе-феврале сократил экспорт нефти на 4% - Минэнерго

Экспорт нефти с конденсатом из Азербайджана в январе-феврале 2021 года составил 4,8 млн тонн, что на 4% ниже показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве энергетики.

«Экспорт нефти с конденсатом из Азербайджана в январе-феврале 2021 года составил 4,8 млн тонн, что примерно на 4% ниже показателя аналогичного периода прошлого года. При этом, компания SOCAR в январе-феврале 2021 года экспортировала 255 тыс. тонн нефти с конденсатом, еще 4,6 млн тонн нефти и конденсата экспортировано суммарно с блока АЧГ и с месторождения Шах-Дениз», - сообщили в министерстве.

Снижение объема экспорта нефти объясняется, в том числе, сокращением добычи в рамках сделки ОПЕК+.

По данным Минэнерго, за январь-февраль 2021 года в Азербайджане переработано 1 млн тонн нефти, что на 61,5 тыс. тонн (или на 5,8% – ИФ-Аз) ниже показателя аналогичного периода прошлого года.

По информации ведомства, с блока АЧГ и с месторождения Шах-Дениз с момента начала их разработки и на 1 марта 2021 года суммарно добыто 558,7 млн тонн нефти с конденсатом, экспортировано – 558 млн тонн. При этом, с блока АЧГ добыто 527,8 млн тонн нефти, с месторождения Шах-Дениз – 30,9 млн тонн конденсата.

Добыча нефти и попутного газа с блока АЧГ началась с ноября 1997 года.

Контракт на разработку месторождений Азери, Чираг и глубоководной части Гюнешли был подписан 20 сентября 1994 года и вступил в силу 12 декабря того же года. Срок действия данного соглашения истекал в 2024 году. Однако, 14 сентября 2017 года в Баку состоялось подписание нового контракта на разработку блока АЧГ, рассчитанного до 2050 года.

По новому контракту доля британской BP (оператор проекта) составляет 30,37%, SOCAR (25%), венгерской MOL (9,57%), американской ExxonMobil (6,79%), индийской ONGC (2,31%), японских Inpex Corp. (9,31%) и ITOCHU Oil (3,65%), норвежской Equinor (7,27%), турецкая TPAO (5,73%).

Инвестиции в рамках нового соглашения оцениваются $43 млрд на период до 2050 года. Объем добычи нефти планируется более 500 млн тонн.

Контракт на разработку месторождения Шах-Дениз был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года. Участниками проекта "Шах-Дениз" являются: BP (оператор, 28,8%), Petronas (15,5%), SOCAR (16,7%), "ЛУКОЙЛ" (10%), NICO (10%), TPAO (19%)

Добыча газа и конденсата с месторождения Шах-Дениз началась в декабре 2006 года.

Б.Рустамбеков