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СНГ 22.03.2021 16:14

Украина хочет стать членом ЕС и НАТО в ближайшие 5-10 лет - премьер Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что Украина хотела бы вступить в Европейский Союз и НАТО в течение 5-10 лет.

"Нашим желанием является, в промежутке от 5 до 10 лет стать членом ЕС. Это конечно зависит не только от нас, а от 27 других стран. То же касается и НАТО. Украина стремится получить членство в Североатлантическом альянсе", - сказал Шмыгаль в интервью немецкой газете "Handelsblatt".

"Мы уже очень тесно сотрудничаем с НАТО. Высоким свидетельством этого стали заявления генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, что "двери НАТО открытыми для Украины", - напомнил премьер.

Шмыгаль отметил, что не видит принципиальных препятствий с европейской стороны относительно членства Украины в ЕС.

"Есть две причины, почему мы до сих пор не в ЕС. Мы все еще работаем над европейскими стандартами, но мы уверены, что достигнем значительного прогресса, не в последнюю очередь благодаря диджитализации. Во-вторых, в ЕС также есть страны, которые скептически относятся к дальнейшему расширению ЕС", - добавил глава украинского правительства.

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Тэги: УКРАИНА, НАТО, ЕС, ЧЛЕНСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]