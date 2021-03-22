Украина хочет стать членом ЕС и НАТО в ближайшие 5-10 лет - премьер Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что Украина хотела бы вступить в Европейский Союз и НАТО в течение 5-10 лет.
"Нашим желанием является, в промежутке от 5 до 10 лет стать членом ЕС. Это конечно зависит не только от нас, а от 27 других стран. То же касается и НАТО. Украина стремится получить членство в Североатлантическом альянсе", - сказал Шмыгаль в интервью немецкой газете "Handelsblatt".
"Мы уже очень тесно сотрудничаем с НАТО. Высоким свидетельством этого стали заявления генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, что "двери НАТО открытыми для Украины", - напомнил премьер.
Шмыгаль отметил, что не видит принципиальных препятствий с европейской стороны относительно членства Украины в ЕС.
"Есть две причины, почему мы до сих пор не в ЕС. Мы все еще работаем над европейскими стандартами, но мы уверены, что достигнем значительного прогресса, не в последнюю очередь благодаря диджитализации. Во-вторых, в ЕС также есть страны, которые скептически относятся к дальнейшему расширению ЕС", - добавил глава украинского правительства.
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